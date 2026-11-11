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Lâm Đồng: Tăng cường nguồn nhân lực cho y tế cơ sở

SGGPO

Chiều 11-11,  tại hội nghị giao ban báo chí tháng 10 của tỉnh Lâm Đồng,, Sở Y tế tỉnh cho biết, tỉnh phấn đấu trên bình quân thu hút trên 300 bác sĩ mỗi năm cho tuyến y tế cơ sở.  

Hiện toàn tỉnh có 27 Trung tâm Y tế khu vực, 124 Trạm Y tế xã, phường, đặc khu và 192 điểm Trạm Y tế, nhưng mới đạt tỷ lệ 7,7 bác sĩ/10.000 dân, còn khoảng cách lớn so với mục tiêu 11 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2030.

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Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng thông tin tại hội nghị giao ban báo chí của tỉnh

Để đạt mục tiêu này, tỉnh Lâm Đồng cần bổ sung khoảng 1.572 bác sĩ, bình quân trên 300 bác sĩ mỗi năm. Trong khi đó, nguồn đào tạo, tuyển dụng và thu hút bác sĩ còn hạn chế.

Trong bối cảnh còn thiếu nhân lực ngành y tế, trong năm 2026 có 17 đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đăng ký hợp tác với các bệnh viện thuộc Sở Y tế TPHCM trong lĩnh vực phát triển chuyên môn.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đại học Y Dược TPHCM tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về hồi sức cấp cứu cho 122 bác sỹ; phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai đào tạo cho trung tâm y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý 1 kíp (3 người) về điều trị tiêu huyết khối và hiện đang tiếp tục đào tạo 8 kíp điều trị tiêu sợi huyết cho các đơn vị y tế của tỉnh.

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Bác sĩ khám bệnh cho người dân khu vực Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Như Báo SGGP thông tin, mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030, với kinh phí hơn 220 tỷ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu trong giai đoạn 5 năm thu hút 272 bác sĩ y khoa, 6 Tiến sĩ y khoa, chuyên khoa II, 32 Thạc sĩ y khoa, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực công tác.

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