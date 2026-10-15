Chia sẻ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ giữa TPHCM và Lào

Đây là dịp để hai bên trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, thách thức và cách thức xử lý trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo...

Chiều 15-10, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, làm Trưởng đoàn, đến nghiên cứu và trao đổi tại thành phố.

Chào mừng đoàn đến thăm và làm việc tại TPHCM, đồng chí Nguyễn Lộc Hà bày tỏ vui mừng được đón tiếp các cán bộ của Lào.

Đây là dịp để hai bên trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, thách thức và cách thức xử lý trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, quản lý công vụ, cũng như đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, TPHCM luôn ý thức trách nhiệm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác thiết thực, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan, địa phương và đội ngũ cán bộ hai nước.

Đồng chí Keovisouk Solaphom phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Thay mặt đoàn, đồng chí Keovisouk Solaphom trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Lộc Hà cùng các đại biểu TPHCM đã dành thời gian đón tiếp và chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm quý báu. Đồng chí cũng cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, HĐND và các cấp chính quyền TPHCM đã luôn quan tâm, hỗ trợ Lào.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Keovisouk Solaphom khẳng định chuyến thăm tiếp tục thể hiện rõ nét mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; đồng thời chúc mối quan hệ giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hai bên tin tưởng các kết quả đạt được tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Tin liên quan Việt Nam - Lào gắn hợp tác kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh

XUÂN HẠNH