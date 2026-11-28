Chiều 27-11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam, tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS 11) trong hai ngày 27 và 28-11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm để cùng trao đổi và đánh giá toàn diện tình hình quan hệ hợp tác, đặc biệt là việc triển khai các thỏa thuận và nội dung đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thống nhất.

Theo Bộ Ngoại giao, quan hệ chính trị, ngoại giao Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất. Đặc biệt, sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức, thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa những người đồng chí anh em, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau và không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hiện hai bên đang tích cực triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nổi bật là cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị, Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, cùng các cơ chế trao đổi giữa hai Chủ tịch Quốc hội và nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao quan trọng khác. Các cơ chế này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực.

Hai nước nhất trí phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời rà soát, điều chỉnh và xây dựng cơ chế mới, hai bên tập trung trao đổi về các vấn đề chiến lược, chủ trương, chính sách liên quan đến an ninh và phát triển. Đặc biệt, đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam ngày càng được Lào tin tưởng và coi là hình mẫu để nghiên cứu, vận dụng.

Gần đây, một số chính sách đột phá của Việt Nam đã được Lào vận dụng trên thực tế, nhiều tư vấn chính sách của Việt Nam đã được Lào tiếp thu trong giải quyết khó khăn kinh tế - tài chính, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith duyệt đội danh dự, chiều 27-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ Lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên; phối hợp với Chính phủ và Mặt trận trong các vấn đề đối nội và đối ngoại của Nhà nước...

Tối 27-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đến nay, vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỷ USD với 300 dự án.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào. Nhiều dự án hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 2,1 tỷ USD, giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 - 10 tỷ USD trong thời gian tới. Hai nước đã hoàn thiện quy trình thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương, sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào.

Tin liên quan Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào thăm Việt Nam

MINH DUY - LÂM NGUYÊN