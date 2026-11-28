Chiều 27-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào, nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự các Hội nghị cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith: QUANG PHÚC

Cùng ngày, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã tiến hành hội đàm. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã có cuộc hội kiến.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của đồng chí Saleumxay Kommasith trên cương vị Thủ tướng Lào có ý nghĩa chính trị quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả.

Nhân dịp đất nước Lào sắp kỷ niệm 51 năm Quốc khánh (2-12-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được; tin tưởng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hoàn thành các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho việc gìn giữ và phát triển quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt có một không hai trong quan hệ quốc tế, là tài sản vô giá, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước; bày tỏ biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam dành cho Lào trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: QUANG PHÚC

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng như: hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong các lĩnh vực này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy gắn kết chiến lược trên tất cả các lĩnh vực, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị tốt các hoạt động hợp tác năm 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết, tăng cường tin cậy chính trị và đẩy mạnh hợp tác toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; khẳng định quyết tâm gìn giữ, vun đắp và phát huy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: QUANG PHÚC

Hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith nhất trí tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước. Thủ tướng hai nước thống nhất sớm cụ thể hóa lộ trình, biện pháp nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD; tăng cường kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy thương mại cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị mở rộng các mặt hàng mà Lào có tiềm năng xuất khẩu sang Việt Nam, trong đó có nông sản và hàng hóa khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng thương mại, logistics, cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu. Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, thủ tục và điều kiện triển khai các dự án của doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và minh bạch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: TTXVN

Hai Thủ tướng trao đổi biện pháp thúc đẩy các dự án kết nối về giao thông, năng lượng và hạ tầng. Thủ tướng Lào đánh giá cao hợp tác năng lượng giữa hai nước, mong muốn mở rộng hợp tác phát triển thủy điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện, phát huy tiềm năng xuất khẩu năng lượng của Lào; đồng thời khẳng định sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về quốc phòng, an ninh và biên giới, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác; tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao; kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Lào đã phối hợp, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; đề nghị tiếp tục ủng hộ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Về giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, hai Thủ tướng nhấn mạnh ưu tiên đào tạo cán bộ cấp chiến lược, cán bộ trẻ có triển vọng và nguồn nhân lực chất lượng cao; nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hiện có, chuẩn bị Nghị định thư hợp tác giáo dục giai đoạn 2028-2032 và đẩy nhanh Dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam...

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh:TTXVN Chia sẻ về tình hình hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội đã được thực hiện tích cực, từ lãnh đạo cấp cao đến các Ủy ban chuyên trách và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào sẽ tiếp tục đồng hành với hai Chính phủ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, để Chính phủ hai nước triển khai thành công các chương trình hợp tác như đã cam kết. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào vào năm 2027, lan tỏa truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

MINH DUY - LÂM NGUYÊN