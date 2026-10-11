Xã hội

Chiều nay 11-10, triều cường tại TPHCM đạt đỉnh

SGGPO

Đây là kỳ triều cường cao trong năm. Do đó, cần đề phòng nguy cơ mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông và ảnh hưởng giao thông trên địa bàn TPHCM.

Triều cường gây ngập đường Nguyễn Văn Hưởng (khu vực Thảo Điền), phường An Khánh, TPHCM chiều 10-10. Video: MINH HẢI

Sáng 11-10, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ phát bản tin dự báo triều cường khu vực sông Sài Gòn.

Theo đó, dự báo triều cường đầu tháng 9 Âm lịch tại TPHCM tiếp tục duy trì mức cao trong 1-2 ngày tới. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 và 12-10 (tức ngày 2 và 3-9 Âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, mực nước đỉnh triều có thể đạt từ 1,7m đến 1,8m (trên mức báo động 3 từ 0,1m đến 0,2m); thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 4 - 6 giờ và 16 - 18 giờ.

Tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước dự báo ở khoảng 1,9m đến 1,95m (trên mức báo động 3 từ 0,3m đến 0,35m); thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 6 - 8 giờ và 18 - 20 giờ.

Đây là kỳ triều cường cao trong năm. Do đó, cần đề phòng nguy cơ mưa lớn kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng giao thông cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của TPHCM.

MINH HẢI

Từ khóa

triều cường TPHCM đỉnh triều

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