Xã hội

Tết Trung thu, Nam bộ vẫn còn mưa

SGGPO

Hôm nay 25-9, Rằm tháng 8 âm lịch (Tết Trung thu), dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Theo dự báo cập nhật sáng 25-9 từ các cơ quan khí tượng, mưa còn duy trì trong 2-3 ngày tới.

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Tặng quà cho các em thiếu nhi xã Bình Giã (TPHCM) tham gia chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026. Ảnh: THÀNH HUY

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay 25-9, Nam bộ vẫn còn mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cũng nhận định, thời tiết tối nay tại nhiều khu vực ở Nam bộ vẫn có mưa. Các khu vực ở phía Tây của các tỉnh: An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng và TPHCM có khả năng còn mưa sau 19 giờ. Trong khi đó, khu vực phía Đông các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và TP Cần Thơ có xu hướng giảm mưa, thuận lợi hơn cho các hoạt động vui chơi Trung thu.

Tại TPHCM, khu vực Củ Chi và một số địa bàn ở phía Tây Bắc như Tân Uyên, Bến Cát, Thủ Dầu Một có thể còn mưa sau 19 giờ, sau đó mưa giảm dần từ khoảng 20-21 giờ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng, mức độ mưa có sự khác biệt giữa các khu vực, người dân cần theo dõi dự báo ngắn hạn trước khi tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 26 đến khoảng 27-9, Nam bộ vẫn còn mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau ngày 27-9, mưa lớn có thể giảm, chuyển sang mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

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Trung thu dự báo thời tiết hôm nay Nam bộ

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