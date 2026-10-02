Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Nâng hiệu quả dịch vụ công, giải quyết hồ sơ tồn đọng

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nâng hiệu quả dịch vụ công, giải quyết hồ sơ tồn đọng và có chính sách phù hợp đối với cán bộ không chuyên trách, người cao tuổi, nông dân trên địa bàn.

Sáng 2-10, tại xã Xuân Sơn (TPHCM), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị kết nối trực tuyến với cử tri các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Giã.

Các ĐBQH TPHCM gồm: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, nhiều cử tri nêu ý kiến tập trung những vấn đề thiết thực của đời sống, trong đó có vướng mắc về đất đai và tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông.

Cử tri xã Xuân Sơn phản ánh gặp nhiều khó khăn trong tách thửa và ổn định chỗ ở đối với đất ở xen kẽ đất nông nghiệp tại nông thôn; đồng thời đề nghị kiểm soát phân lô, bán nền, tăng cường quản lý dịch vụ đất đai.

Cử tri xã Xuân Sơn phát biểu ý kiến

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 991, đoạn từ đường 765 đến cầu Sông Ray dài khoảng 8,5km.

Bên cạnh đó, cử tri mong sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 hộ tại tổ 2, ấp Suối Giàu; làm rõ chính sách bồi thường và các vấn đề liên quan dự án lòng hồ Sông Ray.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị xã Xuân Sơn và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 hộ dân khu vực đường 37; tăng cường giám sát, xử lý trách nhiệm nhà thầu chậm tiến độ các dự án đường 991, 997.

Đồng chí cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh quy hoạch, giải quyết các vấn đề về đất ở, tái định cư, bồi thường dự án Sông Ray 2. Đặc biệt là việc tập trung nâng hiệu quả dịch vụ công, giải quyết hồ sơ tồn đọng và có chính sách phù hợp đối với cán bộ không chuyên trách, người cao tuổi, nông dân.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng chí cho biết sẽ được Đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

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TRÚC GIANG