Xã hội

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh: Nâng hiệu quả dịch vụ công, giải quyết hồ sơ tồn đọng

SGGPO

Ghi nhận các ý kiến của cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nâng hiệu quả dịch vụ công, giải quyết hồ sơ tồn đọng và có chính sách phù hợp đối với cán bộ không chuyên trách, người cao tuổi, nông dân trên địa bàn.

Sáng 2-10, tại xã Xuân Sơn (TPHCM), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị kết nối trực tuyến với cử tri các xã: Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Bàu Lâm, Hòa Hội, Hòa Hiệp và Bình Giã.

Các ĐBQH TPHCM gồm: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM.

võ văn minh.jpg
Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, nhiều cử tri nêu ý kiến tập trung những vấn đề thiết thực của đời sống, trong đó có vướng mắc về đất đai và tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông.

Cử tri xã Xuân Sơn phản ánh gặp nhiều khó khăn trong tách thửa và ổn định chỗ ở đối với đất ở xen kẽ đất nông nghiệp tại nông thôn; đồng thời đề nghị kiểm soát phân lô, bán nền, tăng cường quản lý dịch vụ đất đai.

cử tri xuân sơn 1.jpg
Cử tri xã Xuân Sơn phát biểu ý kiến

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường 991, đoạn từ đường 765 đến cầu Sông Ray dài khoảng 8,5km.

Bên cạnh đó, cử tri mong sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 hộ tại tổ 2, ấp Suối Giàu; làm rõ chính sách bồi thường và các vấn đề liên quan dự án lòng hồ Sông Ray.

Dc Võ Văn Minh.jpg
Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đề nghị xã Xuân Sơn và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 17 hộ dân khu vực đường 37; tăng cường giám sát, xử lý trách nhiệm nhà thầu chậm tiến độ các dự án đường 991, 997.

Đồng chí cũng đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh quy hoạch, giải quyết các vấn đề về đất ở, tái định cư, bồi thường dự án Sông Ray 2. Đặc biệt là việc tập trung nâng hiệu quả dịch vụ công, giải quyết hồ sơ tồn đọng và có chính sách phù hợp đối với cán bộ không chuyên trách, người cao tuổi, nông dân.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng chí cho biết sẽ được Đoàn ĐBQH TPHCM tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

cử tri đại biểu TPHCM đất đai hạ tầng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn