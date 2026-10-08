Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 11 đến 15-10

Chiều 8-10, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến 15-10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 đến 15-10.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian qua tổng thể duy trì đà phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hai bên tiếp tục trao đổi, tiếp xúc cấp cao; giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu thường xuyên được duy trì; hợp tác địa phương diễn ra sôi động và ngày càng thực chất. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc không ngừng được củng cố và đạt nhiều kết quả thiết thực; giao lưu, tiếp xúc cấp cao giữa Quốc hội hai nước được triển khai thường xuyên...

Đồng thời, hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch nhìn chung đạt kết quả tích cực, trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước.

Việt Nam 10 năm liên tiếp giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, hai năm liên tiếp (2024, 2025) là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc hơn 20 năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tiếp tục xu thế tăng trưởng. Trong 7 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, tăng 31,5%.

MINH DUY