Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc

Chiều 6-9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik và phu nhân.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Moon Jin-seok đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tại sân bay Seongnam, Seoul. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ quán, các hội đoàn và bà con trong việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, ổn định, đóng góp tích cực cho sở tại cũng như luôn hướng về quê hương, đất nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc hiện có khoảng 400.000 người. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là một trong những cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có quy mô lớn, có vị trí ngày càng quan trọng trong quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển của Hàn Quốc cũng như quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc…

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Sự kiện do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và cá nhân, doanh nhân, nhà khoa học… sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc để thúc đẩy những hoạt động hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, mang hình ảnh của Hàn Quốc đến Việt Nam và Việt Nam đến Hàn Quốc.

Gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa; đầu tư trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia; coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước; tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng; đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các đạo luật, nhất là những luật liên quan tới lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chiều 6-9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.

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TTXVN