Ngày 18-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm tại thành phố Thâm Quyến, tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực. Cuộc hội đàm diễn ra nhân dịp Tổng thống Nga Putin đến Trung Quốc dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin RIA Novosti, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo thảo luận về quan hệ song phương và tình hình quốc tế. Tổng thống Putin cho biết kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã vượt mốc 200 tỷ USD trong nhiều năm liên tiếp. Ông nhấn mạnh lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước đang tăng nhờ chế độ miễn thị thực được triển khai theo sáng kiến của Bắc Kinh.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cho biết Nga và Trung Quốc có cách tiếp cận mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy hình thành trật tự thế giới đa cực công bằng hơn.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông cho rằng quan hệ giữa hai nước góp phần tăng cường ổn định thế giới và có triển vọng phát triển rộng mở.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, hai bên quan tâm thúc đẩy hợp tác về năng lượng, tài chính, công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI). Tổng thống Putin thông báo với Chủ tịch Tập Cận Bình về những tiếp xúc gần đây giữa Nga và Mỹ, đồng thời trao đổi về tình hình Ukraine, bán đảo Triều Tiên và cuộc gặp ba bên sắp tới với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Ushakov, kim ngạch thương mại Nga – Trung Quốc đạt mức kỷ lục 245 tỷ USD năm 2024 và đã đạt 216,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Phía Nga dự báo con số cả năm nay có thể vượt mức kỷ lục trước đó.

Ngày 19-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp ba bên đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ.

HUY QUỐC