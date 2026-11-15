Thế giới

Mỹ nâng cấp hệ thống viễn thông khiến hàng ngàn chuyến bay bị hủy

SGGPO

Ngày 14-11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết sự cố dẫn đến việc Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đình chỉ hoạt động hàng không trên toàn quốc một ngày trước đó bắt nguồn từ việc nâng cấp hệ thống viễn thông do công ty L3Harris Technologies thực hiện.

Sự cố hàng không khiến hàng trăm ngàn hành khách bị ảnh hưởng. Ảnh: KEVIN RICHARDSON/STAFF
Sự cố hàng không khiến hàng trăm ngàn hành khách bị ảnh hưởng. Ảnh: KEVIN RICHARDSON/STAFF

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Duffy cho biết việc nâng cấp này nằm trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ dây cáp đồng sang cáp quang đang được triển khai. Khi một bộ định tuyến (router) được chuyển từ cáp đồng sang cáp quang, thiết bị này đã “dội” hơn 1.000 yêu cầu kết nối tới các bộ định tuyến khác trong hệ thống kiểm soát không lưu, với tần suất khoảng 5 giây/lần. Điều này gây ra các vấn đề đối với hoạt động liên lạc với máy bay và dữ liệu radar.

Theo ông Duffy, FAA đang tiến hành điều tra sự cố. Người đứng đầu FAA Bryan Bedford cho biết không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sự cố xuất phát từ hành vi phá hoại hoặc bất cứ điều gì liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự cố đã làm gián đoạn hoạt động đi lại của hàng trăm ngàn hành khách, trong đó nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong ngày 14-11 khi các hãng hàng không tiếp tục hủy từ 4.000-5.000 trong tổng số 41.000 chuyến bay trên cả nước. Theo người đứng đầu FAA Bryan Bedford, con số này chưa bao gồm 12.000 chuyến bay thương mại và tư nhân bị hủy ngày 13-11.

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MINH CHÂU

Từ khóa

Nâng cấp Hệ thống Hủy bỏ Chuyến bay Mỹ

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