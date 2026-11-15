Nga xác nhận cuộc gặp ba bên giữa lãnh đạo Nga, Trung Quốc, Mỹ

Hãng RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Nga, Trung Quốc và Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 19 - 11 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc.

Theo ông Peskov, ba nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin không tiết lộ nội dung trao đổi giữa các nhà lãnh đạo. Trợ lý của Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yuri Ushakov từng tuyên bố Moscow hy vọng cuộc gặp ba bên sẽ có tác động tích cực đến tình hình quốc tế nói chung.

Trước đó, Nhà Trắng cũng xác nhận cuộc gặp của ba nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc vào tuần tới tại Trung Quốc. Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales thông báo cuộc gặp sẽ tập trung vào vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân. “Tổng thống đã nói rõ rằng, trong một số chủ đề, sẽ thảo luận về việc giảm vũ khí hạt nhân trên thế giới”, bà Wales phát biểu.

Theo một số quan chức Mỹ, ba nhà lãnh đạo cũng dự định thảo luận về Iran, nhưng chưa rõ có đề cập về cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm tại Ukraine hay không.

MINH CHÂU