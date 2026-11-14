Thế giới sáng 14-11: ASEAN ưu tiên an ninh năng lượng, Iran tuyên bố 2 tàu dầu trúng thủy lôi

Các ngoại trưởng ASEAN họp tại Manila để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, với an ninh năng lượng và lương thực là hai ưu tiên của nước chủ nhà Philippines; Va chạm tàu trên sông Mississippi khiến 32 người nhập viện, thông báo của Iran về hai tàu chở dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz và việc Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ thông qua lộ trình nối lại hợp tác với Venezuela... là những tin thế giới đáng chú ý trong sáng 14-11.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ưu tiên an ninh năng lượng

Ngày 14-11, các ngoại trưởng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) họp tại Manila, Philippines, để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa Lazaro chủ trì cuộc họp. Hội nghị cấp cao và các cuộc họp của lãnh đạo ASEAN với các đối tác diễn ra từ ngày 15 đến 17-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines ở thành phố Pasay, vùng đô thị Manila.

Biểu trưng Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan được thắp sáng trên quả cầu tại trung tâm thương mại SM Mall of Asia, thành phố Pasay, Philippines, tối 28-10-2026. Ảnh: Joyce Rocamora/PNA

Theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Manila, Philippines từ ngày 14 đến 17-11-2026.

Bên trong Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines tại Pasay, vùng đô thị Manila, nơi diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49. Ảnh tư liệu của Patrick Kasingsing (CC0 1.0)

Nước chủ nhà Philippines kỳ vọng ASEAN thống nhất thêm các biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và giảm ô nhiễm khói mù xuyên biên giới. Các ngoại trưởng sẽ thảo luận biện pháp ứng phó với khói mù trước khi trình lên lãnh đạo các nước. Tình hình Myanmar và tranh chấp ở Biển Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự cấp cao.

Lãnh đạo ASEAN dự kiến rà soát việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm về Myanmar, khuôn khổ được nhất trí năm 2021 nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này. ASEAN cũng sẽ họp với các đối tác, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Tàu chở hàng va chạm tàu du lịch trên sông Mississippi, 32 người nhập viện

Trưa 13-11 (giờ địa phương), tàu chở nhựa đường Atlantic Asphalt đâm vào tàu du lịch American Heritage đang neo tại cảng New Orleans, bang Louisiana (Mỹ). Thị trưởng New Orleans Helena Moreno cho biết 32 người được đưa đến bệnh viện, không có trường hợp nguy kịch. Thị trưởng Helena Moreno cho biết không có hành khách hay thành viên thủy thủ đoàn nào mất tích.

Vụ va chạm xảy ra khoảng 12 giờ 30 ngày 13-11, tức 1 giờ 30 ngày 14-11, giờ Việt Nam. Khi đó, trên tàu American Heritage có khoảng 129 hành khách, chưa kể thủy thủ đoàn. Hình ảnh truyền hình địa phương cho thấy tàu nghiêng hẳn sang một bên, một số hành khách mặc áo phao nổi trên mặt nước.

Hãng American Cruise Lines xác nhận hành khách và thủy thủ đoàn đã được sơ tán. Lực lượng Tuần duyên Mỹ phối hợp với các đơn vị địa phương cứu hộ và tạm dừng lưu thông trên đoạn sông qua khu vực xảy ra va chạm.

Tổng thống Ba Lan tiếp tục phủ quyết dự luật quản lý nội dung trên mạng

Ngày 13-11, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phủ quyết dự luật nhằm thực thi Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU). Đây là lần thứ hai ông bác dự luật về vấn đề này. Sau lần phủ quyết hồi tháng 1, dự luật đã được thu hẹp phạm vi và trình lại.

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Hạ viện Ba Lan, ngày 26-2-2026. ﻿Ảnh: Aleksander Zieliński/Văn phòng Hạ viện Ba Lan

Dự luật được Hạ viện Ba Lan thông qua hồi tháng 10, cho phép cơ quan quản lý ra lệnh chặn những nội dung như lời đe dọa có dấu hiệu phạm tội hoặc lời kích động bạo lực. Ông Nawrocki cho rằng dự luật trao quá nhiều quyền cho cơ quan hành chính và chỉ tòa án độc lập mới có thẩm quyền xác định một nội dung có cấu thành hành vi phạm tội trên mạng hay không.

Thủ tướng Donald Tusk bảo vệ dự luật, cho rằng các quy định này cần thiết để bảo vệ trẻ em trước hành vi phạm tội trên mạng xã hội. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề kỹ thuật số Krzysztof Gawkowski cho biết sẽ soạn một dự luật mới.

Iran: 2 tàu chở dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran dẫn thông báo của lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 13-11 cho biết, 2 tàu chở dầu phát nổ và bốc cháy sau khi trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz. Theo phía Iran, 2 tàu đang tìm cách qua eo biển mà chưa phối hợp với nhà chức trách nước này.

Phía Iran chưa công bố tên tàu, vị trí cụ thể xảy ra vụ việc hay tình trạng của các thủy thủ.

Eo biển Hormuz nối vịnh Persian với vịnh Oman, là tuyến vận chuyển dầu thô và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) quan trọng của thế giới. Iran tiếp tục hạn chế tàu thuyền qua eo biển, trong khi Mỹ duy trì phong tỏa đường biển đối với Iran. Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi các điều kiện do nước này đặt ra được đáp ứng, trong đó có việc chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, đặc biệt là các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon.

Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ thông qua lộ trình nối lại hợp tác với Venezuela

Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đã nhất trí thông qua văn kiện định hướng hợp tác với Venezuela. Đây là lộ trình chính thức đầu tiên để ngân hàng nối lại hoạt động tại Venezuela kể từ khi ngừng cho nước này vay mới vào tháng 5-2018.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez (trái) gặp đoàn Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ ở Caracas, ngày 2-10-2026. Ảnh: Noticias 24 Horas

Theo văn kiện, IDB sẽ ưu tiên hỗ trợ Venezuela khôi phục ngành điện, cải thiện dịch vụ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương và tái thiết những khu vực bị ảnh hưởng bởi các trận động đất hồi tháng 6. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez hoan nghênh quyết định, cho rằng đây là cơ hội để nước này tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật và mở rộng hợp tác quốc tế.

Việc thông qua lộ trình mới trước mắt xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác. Để được vay trở lại, Venezuela vẫn phải trả hết nợ quá hạn cho IDB. Tính đến ngày 30-9, số nợ quá hạn gồm cả gốc và lãi là 2,3 tỷ USD.

Argentina: Nổ đường ống dẫn khí, 1 người chết, 30 người bị thương

Một vụ nổ gây hỏa hoạn do vỡ đường ống dẫn khí đốt xảy ra ngày 13-11 tại giao lộ Beltrán và Iberlucea, khu vực Remedios de Escalada, tỉnh Buenos Aires (Argentina), khiến 1 người thiệt mạng, 30 người bị thương và 2 người mất tích.

Báo Tiempo Argentino (Argentina) đưa tin, trong số những người bị thương có 7 người trong tình trạng nguy kịch, 13 người tiếp tục được theo dõi y tế và 10 người đã xuất viện. Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế đã được huy động đến hiện trường để ứng phó sự cố.

Ngọn lửa bao trùm khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: NOTICIAS ARGENTINAS

Theo chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra sau khi nhà thầu Exgadet, được Công ty khí đốt MetroGAS thuê nâng cấp mạng lưới khí đốt, làm vỡ đường ống trong quá trình thi công. Cơ quan chức năng đang điều tra trách nhiệm của MetroGAS trong khâu xử lý sự cố.

Cơ quan công tố thành phố Lanús đã ra lệnh bắt giữ 2 lãnh đạo MetroGAS để phục vụ điều tra.

HÀ TRANG - HUYỀN HƯƠNG