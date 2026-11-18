Apple khôi phục các dịch vụ sau sự cố gián đoạn; doanh thu Nvidia tăng hơn gấp đôi; Bahrain phát cảnh báo an ninh; Houthi tuyên bố tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược của Saudi Arabia... là những thông tin quốc tế đáng chú ý sáng 18-11.

Apple khắc phục sự cố gián đoạn iCloud và Apple Pay

Tập đoàn công nghệ Apple (Mỹ) xác nhận một bản cập nhật hệ thống nội bộ đã gây gián đoạn nhiều dịch vụ, trong đó có iCloud và Apple Pay. Apple khẳng định sự cố không xuất phát từ một cuộc tấn công mạng.

Cửa hàng Apple tại New York, Mỹ. Ảnh: Kidfly182/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Sự cố ảnh hưởng đến các dịch vụ trực tuyến như iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music và AppleCare. Theo trang theo dõi sự cố Downdetector, tại Mỹ, khoảng 2.300 lượt báo lỗi Apple Pay được ghi nhận lúc 12 giờ 20 phút ngày 17-11 (giờ miền Đông Mỹ). Trong khi đó, iCloud ghi nhận khoảng 1.800 lượt báo lỗi vào thời điểm cao điểm. Đây là số lượt phản ánh của người dùng, không phải tổng số khách hàng bị ảnh hưởng.

Apple cho biết nhiều hệ thống đã được khôi phục sau khi xác định nguyên nhân. Theo CBS News, đến khoảng 5 giờ 46 phút ngày 18-11 (giờ Việt Nam), tập đoàn xác nhận toàn bộ dịch vụ đã hoạt động trở lại.

Sự cố xảy ra sau hàng loạt gián đoạn công nghệ tại Mỹ liên quan đến Microsoft, hệ thống hàng không và các tổ chức tài chính.

Doanh thu Nvidia tăng hơn gấp đôi, vượt dự báo thị trường

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 17-11 (giờ địa phương), doanh thu quý III năm tài chính 2027 của Nvidia (Mỹ) đạt 115,84 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức dự báo 109,11 tỷ USD của giới phân tích. Trong đó, doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu đạt 107,6 tỷ USD, tăng 110% nhờ nhu cầu lớn đối với chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Nvidia dự báo doanh thu quý tiếp theo đạt khoảng 130 tỷ USD, cao hơn mức kỳ vọng 125,25 tỷ USD của thị trường. Cổ phiếu Nvidia tăng 4,5% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công bố kết quả kinh doanh.

Đây là báo cáo tài chính đầu tiên của Nvidia kể từ khi ông Jensen Huang rời vị trí Tổng Giám đốc điều hành hồi tuần trước.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones khẳng định không có kế hoạch bổ nhiệm lại ông Huang. Công ty đã thuê đơn vị tuyển dụng lãnh đạo để tìm người kế nhiệm. Trong thời gian chuyển tiếp, Giám đốc tài chính Colette Kress đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành tạm quyền.

Bahrain phát cảnh báo an ninh, yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn

Ngày 18-11, Bộ Nội vụ Bahrain phát cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh, yêu cầu người dân và người nước ngoài đang cư trú tại nước này nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Cảnh báo được công bố trên mạng xã hội X, nhưng không nêu cụ thể tính chất mối đe dọa. Nhà chức trách chưa cung cấp thêm thông tin về khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Thủ đô Manama của Bahrain. Ảnh: Zairon/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran và Mỹ tiếp diễn tại vùng Vịnh.

Ngày 17-11, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công hệ thống radar quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain. Tuy nhiên, Bahrain và Mỹ khẳng định đã đánh chặn cuộc tấn công. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết không có thiết bị quân sự nào bị hư hại và không có binh sĩ Mỹ bị thương.

Tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy bị tấn công mạng

Tập đoàn dầu khí Equinor (Na Uy) xác nhận đang ứng phó với một cuộc tấn công mạng nhằm vào một số hệ thống công nghệ thông tin. Hoạt động khai thác dầu khí chưa bị ảnh hưởng và chưa có dấu hiệu dữ liệu bị đánh cắp.

Tòa nhà văn phòng Tập đoàn Equinor tại Fornebu, Na Uy. Ảnh: Vadymkaninskyi/Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Equinor, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu, đã huy động các nguồn lực để ngăn chặn cuộc tấn công và khôi phục hệ thống an toàn.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ hệ thống thư điện tử của tập đoàn đã ngừng hoạt động. Hãng thông tấn NTB của Na Uy cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn một số ứng dụng và hệ thống nội bộ.

Cơ quan An ninh quốc gia Na Uy (NSM) xác nhận đã nắm thông tin vụ việc và sẵn sàng hỗ trợ Equinor.

Trước đó, hồi tháng 10, NSM nâng mức đánh giá nguy cơ tấn công mạng lên cấp 4 trên thang 5 cấp, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn các hạ tầng thiết yếu như điện và nước. Theo cơ quan này, số vụ tấn công mạng thành công nhằm vào các doanh nghiệp Na Uy đã tăng gấp ba lần trong 6 tháng qua.

Vốn đầu tư vào các công ty công nghệ khởi nghiệp châu Âu có thể đạt 81 tỷ USD

Theo báo cáo công bố ngày 18-11 của quỹ đầu tư mạo hiểm Atomico, các công ty công nghệ khởi nghiệp châu Âu dự kiến huy động được 81 tỷ USD trong năm 2026, tăng 62% so với năm trước. Đây là mức cao thứ hai kể từ khi Atomico bắt đầu khảo sát năm 2015.

Riêng tại Đức, vốn đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp dự kiến đạt 13,4 tỷ USD, tăng 89%, chủ yếu tập trung vào những doanh nghiệp đã có vị thế trên thị trường. Một số công ty như Helsing, Neura Robotics và Quantum Systems đã huy động được hơn 1 tỷ USD mỗi doanh nghiệp trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, vốn đầu tư vào các công ty khởi nghiệp châu Âu vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ, nơi các doanh nghiệp công nghệ khởi nghiệp được dự báo thu hút khoảng 450 tỷ USD trong năm nay. Theo ông Tom Wehmeier, đối tác của Atomico, châu Âu có nguồn nhân lực, vốn và nhu cầu thị trường, nhưng việc phân bổ nguồn lực còn nhiều hạn chế.

Người dân châu Âu hiện nắm giữ khoảng 50.000 tỷ USD tiền tiết kiệm thông qua các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm và ngân hàng, nhưng chỉ 0,01% số tiền này được đưa vào các quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực.

Houthi tuyên bố tấn công đường ống dẫn dầu chiến lược của Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng 5 thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai trạm bơm trên tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia, tại khu vực Riyadh.

Đây là một trong nhiều vụ tấn công mà Houthi tuyên bố thực hiện nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí Saudi Arabia trong tháng 11, giữa lúc giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng này và liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen.

Hệ thống đường ống dẫn dầu tại khu vực Jubail, Saudi Arabia. Ảnh: Suresh Babunair/Wikimedia Commons

Tuyến đường ống Đông - Tây giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Saudi Arabia hiện chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng dầu thô mỗi ngày qua tuyến đường ống này đến cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, tương đương khoảng 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Saudi Arabia chưa xác nhận tuyên bố của Houthi. Hiện cũng chưa có báo cáo độc lập về thiệt hại hoặc gián đoạn hoạt động của tuyến đường ống.

HÀ TRANG