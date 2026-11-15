Lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam tại Bỉ

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, vào ngày 21-11 tới đây, tại Bỉ sẽ khai mạc triển lãm tranh và sách mang chủ đề Những câu chuyện Việt Nam (14-17 giờ tại LDC Zoniënzorg Zuid, số 15 Wahalaan, Oudergem, Brussels). Sự kiện do VieGo asbl và Zoniënzorg vzw - Trung tâm dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng tại Brussels - phối hợp thực hiện với sự ủng hộ của Ban Văn hóa quận Oudergem.

Những câu chuyện Việt Nam được tổ chức ngay trong không gian sinh hoạt giải trí và giao lưu cộng đồng của người dân địa phương. Vì thế, sự kiện vừa giới thiệu văn hóa Việt, đồng thời mở ra cơ hội kết nối các thế hệ người gốc Việt với cộng đồng sở tại, đưa giá trị Việt từng bước lan tỏa trong đời sống văn hóa đa dạng của Brussels.

Một trong những hoạt động khám phá tiếng Việt của VieGo tổ chức tại Bỉ. Ảnh: NVCC

Triển lãm tranh trong khuôn khổ sự kiện quy tụ các tác giả người Việt tại Bỉ thuộc nhiều thế hệ, có phong cách sáng tạo riêng. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện, khắc họa chân dung những người Việt tại Bỉ kiên trì, nhẫn nại và tài hoa.

Người tham dự có cơ hội cảm nhận ngôn ngữ biểu đạt riêng từ các hình khối, các nhân vật hoạt hình của Nem (Hà Đình Chí), một nghệ sĩ tự kỷ. Quỳnh Yên Kohnert thì giới thiệu những bức tranh về danh lam thắng cảnh và con người Việt Nam.

Còn với Tuệ Linh, người vẽ thiên nhiên Bỉ, hội họa là cách em bắt đầu kết nối với nơi ở mới khi vừa đặt chân đến châu Âu. Bác sĩ, họa sĩ Kim Khánh khắc họa nét duyên của áo dài, còn Hoàng Thủy tỉ mỉ ghép lá cây thành tranh.

Hoàng Ấn cho người xem thấy vẻ tinh tế của chất liệu giấy dó qua các tác phẩm của mình. Với nhà khoa học Thanh Thu, những bức tranh vẽ trong những năm dịch Covid-19 gợi lại ký ức tuổi trẻ.

Sáng kiến về triển lãm tranh và sách mang chủ đề Những câu chuyện Việt Nam được thực hiện bởi VieGo, tổ chức phi lợi nhuận thành lập tại Bỉ tháng 5-2026, với các thành viên sáng lập sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Bỉ, Đức và Australia. VieGo hướng tới việc tạo không gian khám phá, sáng tạo cùng tiếng Việt, giúp trẻ em gốc Việt lớn lên trong môi trường đa ngôn ngữ vẫn gắn bó với cội nguồn và tự tin hội nhập quốc tế.

Bên cạnh triển lãm tranh, sự kiện lần này còn giới thiệu - trưng bày sách tiếng Việt và góc đọc truyện bằng tiếng Việt - Pháp - Hà Lan; trang trí nón lá làm từ bẹ ngô; tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và tiếng Việt qua các trò chơi; thưởng thức trà và cà phê Việt Nam...

Gương mặt truyền cảm hứng trong các hoạt động của VieGo chính là Nguyễn Ngọc Tuệ Linh, sinh viên ngành Báo chí - Truyền thông tại IHECS, Brussels. Sang Bỉ khi mới gần 5 tuổi, Tuệ Linh sớm thể hiện sự nổi bật về ngôn ngữ. Từ 10 tuổi, cô bé đã tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng.

Năm 2022, Tuệ Linh về nước dự Trại hè Việt Nam cùng hơn 100 bạn trẻ Việt kiều quốc tế và đạt giải ba cuộc thi Kể chuyện tiếng Việt. Từ trải nghiệm của mình, cô mong muốn giúp trẻ em gốc Việt ở nước ngoài học tiếng Việt để vừa có thể trò chuyện với ông bà và gia đình mình, vừa biết cách kể cho bạn bè quốc tế về phong tục, văn hóa Việt Nam bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hà Lan.

Tuệ Linh chia sẻ: “Em muốn cùng VieGo tạo ra những môi trường giúp cho các bạn trẻ tìm thấy cơ hội để tự do tưởng tượng và sáng tạo, thể hiện khả năng bản thân và cùng học hỏi lẫn nhau”.

Đây cũng là lần đầu tiên Quỳnh Yên Kohnert và Nguyễn Ngọc Tuệ Linh - hai gương mặt trẻ người gốc Việt tại Bỉ cùng tham gia một triển lãm sau khi cùng đoạt giải cao tại cuộc thi Việt Nam - Đất nước tôi yêu 2026 do Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt ở nước ngoài tổ chức (Quỳnh Yên Kohnert giành giải nhất hạng mục từ 26-35 tuổi, Nguyễn Ngọc Tuệ Linh giành giải nhì hạng mục từ 18-25 tuổi).

KIM HƯƠNG