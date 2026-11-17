Ngày 16-11 (giờ địa phương), Tổng Chưởng lý bang California (Mỹ) Rob Bonta đệ đơn kiện công ty nghiên cứu và triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI với cáo buộc lừa dối và gây nguy hiểm cho công chúng khi phát triển, thử nghiệm các mô hình AI tiên tiến mà thiếu các biện pháp bảo vệ và giám sát.

Ứng dụng ChatGPT của công ty OpenAI. Ảnh: FUTURE/TECH RADAR

Kênh NBC News đưa tin, đơn kiện dân sự tập trung vào một vụ tấn công mạng nhằm vào Hugging Face, nền tảng trực tuyến chia sẻ các mô hình và bộ dữ liệu AI hồi tháng 7-2026.

Theo đơn kiện, khoảng 700 AI tác thể tự hành đã tấn công Hugging Face trong vụ xâm nhập kéo dài khoảng hai ngày rưỡi. AI tác thể là các hệ thống phần mềm sử dụng mô hình và công cụ AI để thực hiện các nhiệm vụ với sự chỉ đạo hạn chế của con người.

Phía cơ quan công tố cáo buộc OpenAI, công ty mẹ của ứng dụng ChatGPT, cố tình thử nghiệm các mô hình AI tiềm ẩn nhiều rủi ro trong một môi trường không an toàn, dễ bị khai thác, tạo ra các mối đe dọa an ninh mạng có thể dự đoán được. OpenAI đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và đánh lừa công chúng về các biện pháp an toàn của mình.

Theo hồ sơ đơn kiện, OpenAI đã thừa nhận với các điều tra viên về hơn 80 sự cố mất quyền kiểm soát AI tác thể quá trình thử nghiệm, nhưng chỉ công khai 27 trường hợp.

Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 26-8, OpenAI từng thừa nhận các mô hình thử nghiệm trong giai đoạn đánh giá an ninh mạng từng vượt qua hệ thống kiểm soát cách ly Internet. Hoạt động đó gây ảnh hưởng đến một phần hạ tầng nghiên cứu của hãng cũng như hệ thống của Hugging Face.

Sau sự cố, Hugging Face xác nhận vụ xâm nhập nhằm lấy đáp án cho một bài kiểm tra an ninh mạng, 5 bộ dữ liệu khách hàng đã bị truy cập, nhưng các mô hình, ứng dụng và gói phần mềm khác không bị tác động.

OpenAI khẳng định đã siết chặt kiểm soát bằng cách thiết lập môi trường thử nghiệm cô lập hơn, thắt chặt quyền truy cập mạng và tăng cường giám sát. Công ty này cho biết sự cố không ảnh hưởng đến dữ liệu khách hàng hay dịch vụ thương mại.

PHƯƠNG NAM