Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Thành phố

Gửi thư chúc mừng các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố và thương hiệu của doanh nghiệp cũng chính là thương hiệu của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gặp gỡ, trao đổi với các doanh nhân tham dự Đại hội Đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngày 13-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM có thư gửi các doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Thương hiệu Vàng” Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 - năm 2026.

Trong thư, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, trong quá trình xây dựng chính sách và phát triển kinh tế, TPHCM luôn nhận được sự đồng hành tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc tham gia đóng góp, hiến kế cho định hướng phát triển thành phố.

Thông qua sự đóng góp ấy, sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp góp phần quan trọng cho chính quyền thành phố xây dựng thương hiệu, năng lực cạnh tranh, nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026 nhằm tôn vinh 50 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt giải với những hoạt động kinh doanh nổi bật, có nhiều nỗ lực trong xây dựng, phát triển thương hiệu cùng nhiều đóng góp trong hoạt động an sinh xã hội.

Thư của đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM gửi các doanh nghiệp đạt Giải thưởng “Thương hiệu Vàng” Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 - năm 2026.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành cộng đồng thương hiệu lớn mạnh của thành phố trên hành trình vươn tầm quốc tế.

“Thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của Thành phố và Thương hiệu của doanh nghiệp cũng chính là thương hiệu của Thành phố”, đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ lòng tự hào và trân trọng cảm ơn những nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng thành phố phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch UBND TPHCM chúc các Thương hiệu Vàng của thành phố ngày càng phát triển, trở thành doanh nghiệp vàng không chỉ của Thành phố mà còn của khu vực và thế giới; góp phần xây dựng và định vị thương hiệu kinh tế của TPHCM.

Đứng trước vận hội mới - kỷ nguyên vươn mình của đất nước, lãnh đạo thành phố kỳ vọng và gửi gắm niềm tin đến các doanh nghiệp đạt giải thưởng tiếp tục đồng hành cùng thành phố thực hiện tốt 3 trụ cột trách nhiệm. Đó là: trách nhiệm với chính doanh nghiệp mình để tiếp tục giữ vững và phát triển thương hiệu; trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp thành phố để lan tỏa, dẫn dắt các doanh nghiệp khác cùng phát triển, liên kết hình thành cộng đồng thương hiệu lớn mạnh và là trách nhiệm đối với sự phát triển bền vững của thành phố.

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