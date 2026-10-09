“Gặp gỡ Tháng 10 - Dòng chảy khát vọng” tôn vinh doanh nhân

Tối 9-10, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM) tổ chức chương trình chính luận - nghệ thuật “Gặp gỡ Tháng 10 - Dòng chảy khát vọng”, tôn vinh đóng góp của đội ngũ doanh nhân trong hành trình 40 năm đổi mới, phát triển đất nước.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình, tối 9-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), chương trình nhìn lại chặng đường trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp, từ những cơ sở sản xuất nhỏ trong buổi đầu đổi mới đến các thương hiệu Việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Các nghệ sĩ biểu diễn tối 9-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại chương trình, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV), nhấn mạnh đội ngũ doanh nhân đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra thế giới. Bên cạnh tạo giá trị kinh tế, doanh nghiệp còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ thiết yếu và tích cực tham gia các hoạt động an sinh, hỗ trợ cộng đồng.

Ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc HTV tặng hoa chúc mừng ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM, khẳng định thành quả của 40 năm đổi mới là kết tinh từ sự đồng hành giữa doanh nhân với Nhà nước, giới khoa học, giáo dục, người lao động, báo chí và hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Mai Hữu Tín, chặng đường phía trước đòi hỏi doanh nhân không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn góp sức xây dựng TPHCM và đất nước vững mạnh, tạo cơ hội cho thế hệ kế tiếp. Mỗi doanh nghiệp tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và kinh doanh tử tế đều góp phần vào mục tiêu chung. Nếu 40 năm qua là dòng chảy đổi mới, thì 40 năm tới cần là dòng chảy khát vọng, đưa Việt Nam tự tin vươn tầm thế giới.

Các đại biểu tham dự chương trình tối 9-10. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Với thời lượng 100 phút, chương trình kết hợp chính luận, phim tư liệu và nghệ thuật giao hưởng, tái hiện hành trình đổi mới, hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời lan tỏa đạo đức, văn hóa kinh doanh, khơi dậy tinh thần sáng tạo, kinh doanh chân chính và phụng sự cộng đồng.

Chương trình do NSND Lê Thụy tổng đạo diễn, với sự tham gia của NSND Tạ Minh Tâm, NSND Quốc Hưng, NSƯT Phạm Thế Vĩ, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, cùng Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện TPHCM và Hợp xướng Saigon Choir. Các tác phẩm được trình diễn gồm Một đời người một rừng cây, Bài ca xây dựng, Hello Việt Nam, O Sole Mio, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người…

THI HỒNG