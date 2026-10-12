Đầu tư công và FDI - động lực tăng trưởng cuối năm

Theo Cục Thống kê, 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01%, trong đó mức tăng của quý 3 đạt 9,95%, cao hơn 2 quý trước. Kết quả này tạo nền tảng tích cực cho chặng cuối năm, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 2 con số, GDP quý 4 phải tăng trên 12,5%.

Trong những tháng còn lại, khả năng phát huy hiệu quả của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nguồn vốn trong nước, đặc biệt là đầu tư công sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng cả năm.

Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt hơn 50 tỷ USD, tăng trên 76% so với cùng kỳ; vốn đăng ký cấp mới đạt hơn 29 tỷ USD, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện ước đạt 21 tỷ USD, tăng 12%, cao nhất trong 9 tháng của 5 năm qua. Khu vực FDI cũng chiếm gần 81% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, với giá trị hơn 350 tỷ USD, tăng trên 29%. Tỷ trọng này cho thấy vai trò lớn của doanh nghiệp FDI trong hoạt động xuất khẩu.

Ở khu vực trong nước, vốn đầu tư thực hiện thuộc khu vực nhà nước đạt 931.000 tỷ đồng (chiếm 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội), tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước đạt 657.500 tỷ đồng, tăng 49%. Đến ngày 30-9, giải ngân đầu tư công đạt gần 643.000 tỷ đồng, bằng gần 63% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Cục Thống kê, 30/34 tỉnh, thành phố ghi nhận tăng trưởng khu vực công nghiệp, xây dựng trên 10% trong quý 3. Dù vậy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, trong khi nhập siêu hơn 19 tỷ USD tạo thêm sức ép đối với tỷ giá và lạm phát nhập khẩu..

Theo tính toán của Trung tâm Phân tích Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) trong báo cáo cập nhật vĩ mô tháng 9 vừa phát hành, để GDP cả năm tăng trên 10%, giải ngân đầu tư công cần đạt trên 90% kế hoạch, còn tốc độ tăng trưởng vốn FDI thực hiện phải duy trì trên 18%. Muốn dòng vốn thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng, yêu cầu then chốt là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Với đầu tư công, cần xử lý dứt điểm những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục và nguồn cung vật liệu, đồng thời bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Với FDI, trọng tâm là thu hút dự án công nghệ cao, gia tăng giá trị trong nước và thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam. Khi nguồn lực được đưa vào đúng dự án, đúng tiến độ và tạo ra năng lực sản xuất mới, đóng góp của đầu tư cho tăng trưởng sẽ rõ nét hơn trong những tháng cuối năm.

HÀ MY