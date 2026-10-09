Kinh tế

Gạo Ông Cua ST25 đoạt giải nhì Gạo ngon nhất thế giới 2026

SGGPO

Ngày 9-10, ông Hồ Quang Trí, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, đơn vị sở hữu độc quyền thương hiệu Gạo Ông Cua cho biết, Gạo Ông Cua ST25 đoạt giải nhì tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2026.

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Các thành viên đại diện thương hiệu Gạo Ông Cua tại hội nghị

Hội nghị Lúa gạo thế giới 2026 (World Rice Conference) do The Rice Trader tổ chức tại Manila (Philippines) vừa công bố Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam đoạt giải nhì cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026.

Giải nhất tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026 thuộc về Myanmar, giải ba được trao cho Philippines, đồng giải tư là Ấn Độ và Thái Lan.

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Gian hàng trưng bày Gạo Ông Cua tại Hội nghị Lúa gạo thế giới 2026

Trước đó, gạo ST25 từng đoạt giải nhất cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới vào các năm 2019, 2023 và 2025.

Các giống lúa thơm dòng ST, cũng như ST25 do Anh hùng lao động, Kỹ sư Hồ Quang Cua và các cộng sự nghiên cứu, lai tạo thành công. Các giống lúa ST hiện đang được canh tác rộng rãi ở nhiều địa phương trên cả nước, nhiều nhất là tại khu vực ĐBSCL.

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TUẤN QUANG

Từ khóa

Gạo Ông Cua giải Nhì Gạo ngon nhất thế giới

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