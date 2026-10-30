Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả bộ máy cơ sở

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng, chủ động triển khai quy hoạch và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 30-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì buổi làm việc với các xã, phường khu vực Bình Dương trước đây về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết trực tiếp một số nội dung sau khi nghe các xã, phường nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến phân cấp quản lý hạ tầng, biên chế, ngân sách…; lãnh đạo các sở, ngành trả lời các kiến nghị...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận những nỗ lực của các xã, phường trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, sau khi tổ chức lại bộ máy, nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền về cơ sở. Trong khi đó, các điều kiện về nhân lực, dữ liệu, phần mềm quản lý và phương thức phối hợp chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Vì vậy, thành phố tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở, đồng thời bản thân mỗi địa phương phải đổi mới cách tổ chức công việc, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trước kiến nghị về hạ tầng thông tin, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan chuyên môn, Trung tâm Chuyển đổi số thành phố tập trung nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện hệ thống dữ liệu và phần mềm dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông, thống nhất trong cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin. Qua đó, giảm áp lực hành chính cho cán bộ cơ sở, giúp chính quyền dành thêm thời gian giải quyết những vấn đề trực tiếp liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM lưu ý việc đổi mới phương thức tổ chức các cuộc họp. Việc tổ chức cuộc họp phải xác định rõ nội dung, mục đích, thành phần tham dự và trách nhiệm của người chủ trì. Đặc biệt, cuộc họp phải xác định được nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm cần hoàn thành, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành, tập trung thực hiện quyết liệt trong thời gian còn lại của năm 2026.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án. Đồng chí nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, phát triển hạ tầng và bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi cùng đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: DUY TRẦN

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền, không để khó khăn kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Xác định rõ những công việc trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực thực hiện, nhất là các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và những dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, tuyển chọn người có năng lực, được đào tạo bài bản, nhất là nguồn nhân lực trẻ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, có triển vọng phát triển để bổ sung cho bộ máy. Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để cán bộ nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn và khả năng tổ chức thực hiện công việc. Việc sử dụng cán bộ phải phù hợp năng lực, sở trường, gắn với yêu cầu nhiệm vụ và hiệu quả thực thi.

Đề cập Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được HĐND TPHCM thông qua, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh đây là cơ sở quan trọng để quản lý, tổ chức không gian phát triển siêu đô thị, định hướng thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực lâu dài. Đồng chí yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các quy hoạch phân khu, chương trình, kế hoạch và dự án đầu tư có tính khả thi. Công tác quy hoạch phải có tư duy mới, tầm nhìn dài hạn, kết hợp kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn trong nước và quốc tế với điều kiện thực tiễn của từng khu vực; đồng thời quan tâm khả năng huy động nguồn lực xã hội, thu hút nhà đầu tư có năng lực.

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