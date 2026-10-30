Chiều 30-10, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ triển khai, thi hành Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH18 và các văn bản thi hành trên địa bàn TPHCM.

Hội nghị do Sở Tư pháp TPHCM, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố tổ chức, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM trình bày những nội dung trọng tâm, mục tiêu của Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành. Qua đó tạo cơ sở để các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai, áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn triển khai Luật Phát triển đô thị và các văn bản thi hành. Ảnh: SONG MAI

Cũng tại hội nghị, đại diện Phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TPHCM hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 39/2026/NQ-HĐND ngày 27-8-2026 của HĐND TPHCM quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố.

Nội dung hướng dẫn tập trung làm rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương hiểu đúng quy định và thực hiện đúng quy trình khi tham mưu, xây dựng chính sách thuộc thẩm quyền của thành phố.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh lưu ý, quy trình ban hành văn bản để triển khai Luật Phát triển đô thị không đồng nhất với quy trình ban hành văn bản triển khai quy phạm pháp luật thông thường.

Do đó, các sở, ngành địa phương cần phân biệt rõ để bảo đảm việc ban hành văn bản đúng quy trình, thủ tục và rút ngắn thời gian. Đồng thời, việc xây dựng chính sách phải gắn với tổ chức triển khai, thường xuyên đánh giá hiệu quả, tiếp thu phản hồi từ thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện chính sách tốt hơn.

SONG MAI - CẨM NƯƠNG