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Đồng loạt thi công các hạng mục trọng điểm Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

SGGPO

Sáng 30-10, tại phường Tân Mỹ (TPHCM), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC tổ chức triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

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Lãnh đạo TPHCM nhấn nút triển khai thi công đồng loạt các hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Dự án sẽ mở rộng phạm vi thi công, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Các khu vực thi công trọng điểm gồm ga ngầm Bến Thành; khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm bằng công nghệ TBM; các cầu: Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ...

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Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn nút triển khai thi công. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, trong giai đoạn cao điểm, các nhà thầu dự kiến huy động khoảng 10.000 công nhân, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường. Việc tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm tính liên tục và đồng bộ giữa các hạng mục.

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Công nhân thi công trên công trường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong số các hạng mục trọng điểm, ga ngầm Bến Thành là điểm đầu tuyến, có chiều dài hơn 565m, hố móng sâu khoảng 34m và kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1. Đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi tổ chức thi công chặt chẽ trong điều kiện không gian đô thị hiện hữu.

Tại khu vực cảng Sài Gòn, hạng mục hầm TBM dài hơn 2.019m sẽ được triển khai bằng máy đào hầm có đường kính 13m.

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Khu đúc cấu kiện tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Một điểm nhấn là cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng dầm giàn thép, gồm 2 trụ tháp hình chữ A, nhịp chính dài 360m và khoảng 4,4km cầu dẫn ở 2 đầu. Khu vực Depot Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến cũng được tập trung triển khai trong giai đoạn tới.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định, Vingroup và VinSpeed sẽ huy động tối đa các nguồn lực về tài chính, nhân sự, công nghệ và thiết bị; tổ chức thi công khoa học, khẩn trương, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật và môi trường, quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là công trình hạ tầng có ý nghĩa chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch và dịch vụ của Cần Giờ, qua đó hình thành động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Vingroup và VinSpeed lựa chọn, huy động các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong và ngoài nước; nghiên cứu hợp tác với các tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới. Đồng thời, cần thành lập hội đồng chuyên gia tư vấn trong nước và quốc tế để giám sát, phản biện kỹ thuật, kịp thời đề xuất giải pháp đối với những hạng mục có yêu cầu công nghệ cao, phức tạp như hệ thống cấp điện, thông tin tín hiệu và kiểm soát chạy tàu tự động.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án trong quý 4-2026. Dự án dự kiến hoàn thành thi công vào quý 4-2028, sau đó chạy thử và đưa vào khai thác trong năm 2029.

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QUỐC HÙNG

Từ khóa

đường sắt Bến Thành- Cần Giờ

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