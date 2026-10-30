Đóng góp giải pháp cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số

Ngày 30-10, tại tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Chính quyền địa phương 2 cấp và chuyển đổi số trong quản lý hành chính Nhà nước hiện nay”.

Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với chuyển đổi số trong quản lý hành chính Nhà nước.

Hội thảo là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và vận hành mô hình. Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.

Các tác giả trình bày tham luận tại hội thảo khoa học

Ban Tổ chức hội thảo đã nhận được 71 bài viết tham luận của các tác giả là chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý đang công tác tại các trường đại học, cơ quan nhà nước.

Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung: Cơ sở lý luận, thực tiễn và thể chế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Chuyển đổi số toàn diện - Động lực vận hành chính quyền 2 cấp và cải cách hành chính công.

Hội thảo cũng bàn về sự thích ứng của hệ thống cơ quan tư pháp và mối quan hệ phối hợp trong mô hình chính quyền mới; Dự báo xu hướng phát triển và giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị cho vùng ĐBSCL và tỉnh Vĩnh Long.

Các đại biểu đề xuất các chính sách, giải pháp đột phá mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Những kết quả của hội thảo là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy pháp luật và quản lý nhà nước. Kết quả đó góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

TUẤN QUANG