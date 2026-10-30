Cảnh giác với luật sư giả, công ty luật "dỏm"

Ngày 30-10, Tạp chí Thương hiệu và Công luận tổ chức Talkshow Nhận diện và phòng tránh luật sư giả, công ty luật "dỏm".

Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, Hội Luật gia. Các ý kiến tập trung nhận diện tình trạng mạo danh, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin và đề xuất giải pháp phối hợp ngăn chặn.

Thạc sĩ - Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai) chỉ ra các hình thức giả mạo phổ biến: cá nhân tự xưng luật sư, tài khoản mạng xã hội dùng thông tin giả, tổ chức không tồn tại hoặc doanh nghiệp gắn chữ “luật” để gây nhầm lẫn. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại tài chính nặng nề mà còn làm người dân mất cơ hội bảo vệ quyền lợi hợp pháp, suy giảm niềm tin vào luật sư chân chính và cơ quan tố tụng.

Chương trình có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư, Hội Luật gia

Luật sư Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại TPHCM, cho biết, Liên đoàn tiếp nhận khoảng 10 trường hợp mỗi tháng về việc luật sư bị lợi dụng hình ảnh. Kẻ gian dùng danh nghĩa luật sư, tổ chức nổi tiếng để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM) đưa ra 5 căn cứ nhận diện tổ chức hành nghề hợp pháp: cơ sở pháp lý, cơ quan cấp giấy đăng ký, chủ thể thành lập, tên gọi và phạm vi hoạt động. Tổ chức hợp pháp do luật sư thành lập, được Sở Tư pháp cấp phép và tên gọi có cụm từ “Văn phòng luật sư” hoặc “Công ty luật” (TNHH hoặc Hợp danh).

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cùng bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, tham dự Talkshow

Thạc sĩ - Luật sư Vũ Quốc Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia TPHCM, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Tây Thạnh, khuyến cáo người dân cảnh giác trước lời hứa “bao thắng kiện”, “chạy án” hay phí rẻ bất thường. Kết quả vụ việc phụ thuộc vào hồ sơ, chứng cứ và quá trình tố tụng; hứa hẹn chắc chắn thắng là vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

"Nếu lỡ giao tiền hay hồ sơ cho đối tượng giả mạo thì dừng chuyển tiền, lưu bằng chứng, thu hồi hồ sơ, hủy ủy quyền và trình báo công an hoặc Đoàn Luật sư", Thạc sĩ - Luật sư Vũ Quốc Toản thông tin.

Về cách giao dịch an toàn, Thạc sĩ - Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân khuyến nghị người dân cần gặp trực tiếp luật sư, kiểm tra chứng chỉ hành nghề, thẻ luật sư và xác minh qua Sở Tư pháp hoặc Đoàn Luật sư.

"Người dân nên đến trực tiếp trụ sở tổ chức để ký hợp đồng và chuyển tiền vào tài khoản của tổ chức, tuyệt đối thận trọng khi chuyển vào tài khoản cá nhân", Luật sư Lê Hồng Nguyên khuyến cáo.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đề xuất báo chí cần phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, hướng dẫn rủi ro cho người dân bằng video, đồ họa ngắn gọn. Báo chí nên đưa thông tin đến người lao động qua công đoàn, khu nhà trọ; tiếp cận người cao tuổi qua sinh hoạt khu dân cư và theo dõi vụ việc đến cùng. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, Sở Tư pháp TPHCM công khai danh sách tổ chức hợp pháp, lập đường dây nóng, tăng hậu kiểm và đề xuất xây dựng dữ liệu số liên thông giữa các cơ quan chuyên môn và báo chí để kịp thời ngăn chặn giả mạo.

PHƯƠNG LOAN