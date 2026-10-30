TPHCM chuẩn bị lấy mẫu ADN hơn 5.500 thân nhân liệt sĩ

Công an TPHCM dự kiến phối hợp tổ chức thu nhận mẫu ADN của 5.553 thân nhân liệt sĩ từ ngày 12 đến 17-11-2026; đề xuất tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu đối với những trường hợp đi lại khó khăn, nhằm không bỏ sót cơ hội xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được tổ chức vào chiều 29-10. Tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TPHCM, cho biết thời gian qua, Công an TPHCM đã chủ động tham mưu ban hành kế hoạch triển khai rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị diễn ra vào chiều 29-10. Ảnh: T.H

Tính đến tháng 10-2026, toàn thành phố đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông tin của 43.210 trường hợp liệt sĩ. Trong đó, có 24.394 trường hợp đã xác định được danh tính và 18.816 trường hợp chưa có thông tin phần mộ. Số thân nhân liệt sĩ đồng ý thu nhận mẫu ADN để phục vụ giám định là 7.396 trường hợp.

Trong đợt 1, từ ngày 19 đến 23-1-2026, Công an TPHCM đã triển khai thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 3 khu vực: trung tâm, Bình Dương và Vũng Tàu, thu được 1.843 mẫu sinh phẩm ADN.

Theo kế hoạch, đợt 2 dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 17-11-2026, với 5.553 thân nhân liệt sĩ đã đăng ký lấy mẫu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn gặp một số khó khăn. Cụ thể như việc sáp nhập đơn vị hành chính khiến một số hồ sơ, tài liệu quản lý thông tin liệt sĩ và thân nhân bị thất lạc trong quá trình bàn giao. Việc xác minh thân nhân thuộc dòng họ ngoại gặp trở ngại do mất liên lạc qua nhiều thế hệ. Đa số thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn...

Các lực lượng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng

Để khắc phục, Công an TPHCM xác định tập trung hoàn thành việc rà soát, làm sạch và tạo lập kho dữ liệu thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ bảo đảm chính xác, đầy đủ. Lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, vận động thân nhân thuộc dòng họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính tự nguyện đăng ký lấy mẫu ADN.

"Qua rà soát, vẫn còn một số ít trường hợp chưa đồng ý đăng ký lấy mẫu do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Công an TPHCM sẽ tiếp tục vận động, hướng đến mục tiêu 100% thân nhân thuộc dòng họ ngoại đủ điều kiện đăng ký giám định ADN. Đơn vị đã đề xuất phương án tổ chức các tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu đối với những thân nhân đi lại khó khăn", Thượng tá Nguyễn Ngọc Vũ Vương cho biết.

Đối với đợt thu nhận mẫu trong tháng 11, Công an TPHCM chỉ đạo Công an cấp xã phối hợp UBND cùng cấp rà soát lại toàn bộ thân nhân đã đăng ký. Các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm lấy mẫu chính xác, tuyệt đối an toàn và không bỏ sót trường hợp nào.

THU HOÀI