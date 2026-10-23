Chung tay chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thới Đông

Trong khuôn khổ chương trình, Cụm thi đua số 2 hỗ trợ 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn các phương tiện sinh kế, gồm 2 máy may và 1 dụng cụ lưới thả cá, tổng trị giá 30 triệu đồng.
Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập.
Bên cạnh hoạt động chăm lo, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an”. Các đại biểu đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai ở cơ sở.