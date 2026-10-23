Sức sống cơ sở

Chung tay chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Thới Đông

SGGPO

Sáng 23-10, Cụm thi đua số 2 Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã An Thới Đông. 

Trong khuôn khổ chương trình, Cụm thi đua số 2 hỗ trợ 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn các phương tiện sinh kế, gồm 2 máy may và 1 dụng cụ lưới thả cá, tổng trị giá 30 triệu đồng.

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Trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Dịp này, ban tổ chức cũng trao quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập.

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Trao phương tiện sinh kế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh hoạt động chăm lo, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 2 còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc vận động "5 không, 3 sạch, 3 an”. Các đại biểu đã phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai ở cơ sở.

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Từ khóa

chăm lo phụ nữ trẻ em hoàn cảnh khó khăn

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