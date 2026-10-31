Cứu nam sinh bị răng người khác xuyên hộp sọ sau tai nạn giao thông

Sau va chạm giao thông, nam sinh 16 tuổi bị một chiếc răng của người khác xuyên qua hộp sọ, cắm sâu khoảng 4cm vào não. Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp để lấy dị vật, xử lý tổn thương.

Hình ảnh CT và dựng hình 3D cho thấy vị trí dị vật ở vùng đầu nam sinh

Ngày 31-10, Bệnh viện Đa khoa Long An (tỉnh Tây Ninh) thông tin vừa cứu sống em N.V.H. (16 tuổi, ngụ xã Tân Long) bị chấn thương sọ não hở sau tai nạn giao thông.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 26-10, em H. được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, điểm tri giác Glasgow là 12. Vùng trán phải có vết thương da đầu dài khoảng 5cm.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận bệnh nhân bị vỡ xương sọ vùng trán - đỉnh phải, có 2 dị vật nằm trong và ngoài hộp sọ. Xung quanh đường đi của dị vật có vùng dập não diện rộng, kèm máu tụ dưới màng cứng.

Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ xác định em H. gặp tai nạn do va chạm trực diện với một xe máy khác. Một chiếc răng hàm trên của người điều khiển xe đối diện xuyên qua xương sọ, cắm sâu khoảng 4cm vào nhu mô não của em. Chiếc răng còn lại nằm sát mặt ngoài hộp sọ.

Hai chiếc răng được các bác sĩ lấy ra khỏi vùng đầu nam sinh sau tai nạn giao thông

Trước nguy cơ tử vong hoặc để lại di chứng nặng, các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp, chỉ định phẫu thuật ngay trong đêm. Ca mổ kéo dài 2 giờ, do ê-kíp Khoa Ngoại Chấn thương phối hợp với Khoa Phẫu thuật Gây mê - Hồi sức thực hiện.

Ê-kíp đã lấy dị vật và các mảnh xương vỡ, làm sạch vết thương, kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi màng cứng nhằm ngăn ngừa rò dịch não tủy và nhiễm trùng nội sọ.

Theo đại diện ê-kíp phẫu thuật, khó khăn lớn là dị vật có nguồn gốc từ khoang miệng người khác, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng não, viêm màng não.

Đến ngày 30-10, sau 4 ngày điều trị tích cực, em H. đã tỉnh táo hoàn toàn, các dấu hiệu sinh tồn và thần kinh cải thiện tốt. Kết quả CT kiểm tra không ghi nhận chảy máu tiến triển. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và sử dụng kháng sinh để phòng ngừa nhiễm trùng muộn.

HUỲNH DU