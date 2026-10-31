Chăm sóc người bệnh cao tuổi phải toàn diện và tích hợp

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, chăm sóc người bệnh cao tuổi cần gắn kết chặt chẽ giữa điều trị, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, hỗ trợ tâm lý và duy trì khả năng sinh hoạt độc lập.

Ngày 31-10, Bệnh viện Thống Nhất (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên với chủ đề “Lão khoa tích hợp trong kỷ nguyên già hóa dân số”.

Các đại biểu tham dự hội nghị khoa học ngày 31-10.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; PGS-TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, y học hiện đại đang chuyển dịch theo hướng chăm sóc toàn diện, cá thể hóa, kết hợp giữa dự phòng, điều trị, phục hồi chức năng và quản lý sức khỏe lâu dài.

Việt Nam đang đối mặt với già hóa dân số, gia tăng bệnh không lây và tình trạng đa bệnh lý ở người cao tuổi. Thực tế này đòi hỏi cách tiếp cận tích hợp, phối hợp đa chuyên khoa, lấy người bệnh làm trung tâm, kết hợp giữa điều trị và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

PGS-TS-BS Lê Đình Thanh nhấn mạnh, y học hiện nay không dừng lại ở điều trị bệnh, kéo dài tuổi thọ. Mục tiêu của y học còn hướng đến duy trì khả năng hoạt động độc lập cho người bệnh, kéo dài thời gian sống khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu định hướng, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao thế mạnh đa khoa chuyên sâu của Bệnh viện Thống Nhất trong việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh cao tuổi.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại hội nghị khoa học ngày 31-10.

Lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định, chăm sóc người bệnh cao tuổi đòi hỏi sự phối hợp giữa điều trị, phục hồi chức năng, dinh dưỡng và hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng. Người bệnh cần được xây dựng kế hoạch điều trị thống nhất, xuyên suốt từ khi tiếp nhận đến lúc ra viện và chăm sóc sau đó.

Kết quả cần hướng đến là sự chăm sóc thuận tiện, phù hợp với nhu cầu, điều kiện sống và chất lượng sống cho người cao tuổi.

Trong bối cảnh trên, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Thống Nhất cần cụ thể hóa định hướng phát triển lão khoa thành các mô hình chăm sóc có thể triển khai, đánh giá và nhân rộng.

Cùng với đó, tiếp tục cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới. Từ đó, giúp người cao tuổi tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi cư trú và chuyển tuyến kịp thời khi cần điều trị chuyên sâu.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu chuyển đổi số phải đi vào chiều sâu, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu y tế và mô hình bệnh tật người cao tuổi. Hoạt động hợp tác quốc tế cần tiếp tục đẩy mạnh, vận dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu khoa học vào chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

Hội nghị “Lão khoa tích hợp trong kỷ nguyên già hóa dân số” diễn ra với 208 báo cáo khoa học ở 32 phiên. Nội dung hội nghị tập trung cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch, nội tiết, thần kinh, thận – tiết niệu, ngoại khoa, dược lâm sàng và điều dưỡng chăm sóc. Đồng thời, đi sâu vào các vấn đề về quản lý đa bệnh lý, chăm sóc tích hợp người cao tuổi, thực hành điều dưỡng dựa trên bằng chứng và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

GIAO LINH