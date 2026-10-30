Cà Mau ghi nhận 2 ca tử vong do não mô cầu, khẩn trương ứng phó

Sáng 30-10, tại Sở Y tế Cà Mau, PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur cùng đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt (TPHCM) họp trực tiếp và trực tuyến với Sở Y tế Cà Mau và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm thảo thuận, xử trí bệnh do não mô cầu.

PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur, phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 8 ca mắc bệnh do não mô cầu, 3 ca tử vong. Đáng chú ý, trong tháng 10-2026, ghi nhận 2 ca bệnh tại xã Sông Đốc, hiện 2 ca này đều tử vong.

Ca thứ nhất là bệnh nhân D. K. N. (sinh năm 1980, nữ, ngụ ấp Tân Hoà, xã Sông Đốc), nhập viện ngày 22-10, tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, tử vong lúc 19 giờ 10 ngày 23-10. Về thông tin dịch tễ, bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng bệnh não mô cầu.

Trong vòng 2 tuần trước khi mắc bệnh bệnh nhân không đi khỏi địa phương. Xung quanh nhà bệnh nhân chưa ghi nhận bệnh nghi não mô cầu hoặc mắc bệnh tương tự.

Thông tin về bệnh do não mô cầu

Còn ca thứ 2 là bệnh nhân N. D. M. (sinh năm 1993, nữ, địa chỉ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc), nhập viện lúc 15 giờ 30 ngày 27-10, tại Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời. Bệnh nhân này chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau lúc 19 giờ 35 cùng ngày, tử vong lúc 8 giờ 20 ngày 28-10, tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Thông tin dịch tễ, bệnh nhân chưa tiêm vắc xin phòng bệnh do não mô cầu; trong 2 tuần trước khi mắc bệnh không đi khỏi địa phương. Cách nhà bệnh nhân khoảng 7km có 1 ca tử vong do não mô cầu (bệnh nhân D. K. N.). Mối liên quan dịch tễ giữa hai trường hợp đang tiếp tục xác minh.

Sau khi phát hiện 2 ca bệnh trên, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đã phối hợp với các bệnh viện điều tra ca bệnh, thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm; lập danh sách người tiếp xúc tại gia đình, cộng đồng, bệnh viện. Đồng thời triển khai uống Azithromycin liều duy nhất cho 37 người tiếp xúc ca tử vong ngày 23-10, 50 người liên quan ca tử vong ngày 28-10.

Về giải pháp xử lý bệnh do não mô cầu trong thời gian tới, ông Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau, cho biết, trung tâm sẽ tiếp tục điều tra, xác minh mối liên quan dịch tễ giữa 2 ca bệnh tại Sông Đốc. Rà soát, quản lý chặt chẽ người tiếp xúc tại các địa bàn liên quan, không bỏ sót người tiếp xúc gần; thực hiện dự phòng kháng sinh đúng đối tượng, đúng chỉ định.

Theo dõi sức khỏe người tiếp xúc hằng ngày trong 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối, kể cả người đã uống kháng sinh dự phòng. Phát hiện sớm trường hợp nghi mắc để tổ chức khám, cách ly, điều trị, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý kịp thời. Tăng cường giám sát chủ động tại xã Sông Đốc và các địa bàn liên quan; phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh cập nhật tình trạng bệnh nhân, kết quả xét nghiệm và thông báo ngay khi phát hiện ca nghi mắc mới.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm, vệ sinh, khử khuẩn tại các khu vực liên quan; tăng cường truyền thông về đường lây, dấu hiệu nhận biết và phòng bệnh. Duy trì báo cáo tình hình hằng ngày, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, thuốc dự phòng, vật tư, hóa chất để đáp ứng khi có ca bệnh mới.

Qua nắm thông tin về ca bệnh và công tác ứng phó của ngành y tỉnh Cà Mau, PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur, lưu ý thêm: Qua thông tin về dịch tễ 2 ca mắc bệnh do não mô cầu cho thấy, nguồn lây, khởi phát có dấu hiệu tồn tại trong cộng đồng. Vì vậy, ngành y tế cần chủ động giám sát, nhất là những khu vực đông người, hệ thống trường học. Qua đó, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, tránh để lây lan.

Đối với những người tiếp xúc với ca bệnh thì sớm cho uống kháng sinh dự phòng, xử lý sớm. Khi chủ động xử lý, hiệu quả sẽ được nâng cao, tránh tình trạng bệnh lan. Cần nâng cao năng lực chuẩn đoán và điều trị cho cơ sở y tế công lập, lẫn tư nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận biết, phòng ngừa. Khi có triệu chứng nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế ngay.

TẤN THÁI