Đưa bác sĩ giỏi về gần dân, nâng chất y tế cơ sở

Trước yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho hơn 14 triệu dân, TPHCM đang triển khai nhiều giải pháp củng cố y tế cơ sở, từ tăng cường bác sĩ, đầu tư trang thiết bị đến kết nối chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên. Mục tiêu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương.

Luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế

Sở Y tế TPHCM vừa tổ chức lễ triển khai chương trình luân phiên bác sĩ đến công tác tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu. Trong đợt luân phiên đầu tiên, có 79 bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực được phân công về hỗ trợ 37 trạm y tế đang thiếu nhân lực. Đây là một trong những giải pháp nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Là một trong những bác sĩ tham gia chương trình, bác sĩ Phan Trung Việt (Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được phân công về Trạm Y tế xã Châu Pha) chia sẻ, dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tại tuyến cơ sở còn hạn chế, việc tiếp cận và tạo dựng niềm tin với người dân cần thời gian, nhưng đây là cơ hội để bác sĩ phát huy chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại địa phương.

Cùng chung tâm thế, ThS-BS Lê Văn Dương (Bệnh viện Nhân dân Gia Định, được phân công công tác tại Trạm Y tế phường Phú Mỹ) cho biết sẽ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn vào thực tiễn tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y, bác sĩ của trạm y tế thăm khám, chăm sóc, hướng dẫn người bệnh và quản lý sức khỏe cộng đồng. Cùng với đó, duy trì kết nối với bệnh viện cử đi để kịp thời xin ý kiến chuyên môn, hội chẩn, hỗ trợ xử trí hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm người bệnh được chăm sóc liên tục, an toàn và phù hợp.

Bác sĩ Trạm Y tế phường Phú Định (TPHCM) thăm khám tận nhà cho người cao tuổi trên địa bàn phường. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TS-BS Cao Tấn Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, cho biết, qua khảo sát thực tế, điều kiện hoạt động của nhiều trạm y tế, nhất là tại các địa bàn xa trung tâm, còn khó khăn cả về nhân lực lẫn trang thiết bị. Trong khi đó, các bệnh viện tuyến trên có đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu, tiếp cận nhiều kỹ thuật hiện đại.

Sự chênh lệch về năng lực chuyên môn khiến không ít người dân lựa chọn đến bệnh viện tuyến trên, ngay cả khi mắc những bệnh lý thông thường. Vì vậy, việc đưa bác sĩ từ bệnh viện về trạm y tế không đơn thuần là bổ sung nhân lực trước mắt mà còn hướng đến thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các khu vực.

Quan trọng hơn, thông qua đào tạo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật, đội ngũ nhân viên y tế tại chỗ có thể từng bước nâng cao năng lực, duy trì hiệu quả hoạt động, ngay cả khi bác sĩ luân phiên kết thúc thời gian công tác.

Nâng cao năng lực chuyên môn

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chương trình luân phiên bác sĩ không chỉ nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trước mắt mà còn tạo điều kiện chuyển giao kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế tại chỗ. Thông qua hoạt động khám chữa bệnh, hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ xử trí các trường hợp bệnh thường gặp, các bác sĩ tuyến trên sẽ góp phần đổi mới phương thức hoạt động của trạm y tế, từng bước củng cố niềm tin của người dân vào cơ sở y tế địa phương.

Để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng cho rằng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, chính quyền địa phương và các trạm y tế. Đây là ba trụ cột tạo thành mô hình “kiềng ba chân”, hướng đến chăm sóc sức khỏe người dân thường xuyên, liên tục ngay tại nơi sinh sống.

Sở Y tế TPHCM phân công bệnh viện đa khoa đồng hành từng trạm y tế, đồng thời huy động các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ theo từng lĩnh vực. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào luân phiên bác sĩ, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và phối hợp chuyển viện. Việc triển khai phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, giúp trạm y tế từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chủ động khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe người dân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện hoạt động và huy động cộng đồng tham gia chăm sóc sức khỏe. Các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, khám sức khỏe toàn dân, chăm sóc người cao tuổi và nhóm dễ bị tổn thương cần được triển khai thường xuyên. Trong khi đó, trạm y tế phải chủ động tiếp nhận hỗ trợ, đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý bệnh mạn tính và tổ chức chăm sóc sức khỏe liên tục, phù hợp nhu cầu từng nhóm dân cư.

“Mô hình “kiềng ba chân” chỉ vững khi mỗi chủ thể thực hiện đầy đủ trách nhiệm, cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Khi sự phối hợp trở nên chặt chẽ, nhuần nhuyễn, y tế cơ sở sẽ phát triển bền vững, giúp người dân được theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài ngay tại địa phương”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

Ngày 30-10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết quy định một số chính sách thu hút, hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn thành phố. Theo nghị quyết, bác sĩ được tuyển dụng bổ sung cho trạm y tế có dưới 5 bác sĩ, sau 2 lần thông báo tuyển dụng vẫn chưa đủ số lượng, sẽ được hưởng chính sách thu hút một lần. Mức thu hút là 80 lần mức lương tối thiểu tháng áp dụng tại vùng 1 đối với bác sĩ nội trú, thạc sĩ, chuyên khoa I trở lên; 40 lần đối với bác sĩ còn lại. Bác sĩ được tuyển dụng và bố trí trực tiếp làm việc tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An được hưởng mức thu hút bằng 1,2 lần, tại Trạm Y tế Đặc khu Côn Đảo bằng 1,5 lần mức tương ứng... Người hưởng chính sách thu hút phải cam kết công tác tối thiểu 60 tháng; trường hợp tự ý thôi việc hoặc chuyển công tác trước thời hạn cam kết phải hoàn trả kinh phí đã nhận. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 10-11-2026 đến hết ngày 31-12-2030. PHƯƠNG UYÊN

THÀNH AN