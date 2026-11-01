Điều trị đột quỵ ngày càng tiến bộ, tăng cơ hội phục hồi cho người bệnh

Những tiến bộ trong can thiệp mạch máu não, rút ngắn thời gian cấp cứu và phục hồi chức năng đang mở thêm cơ hội điều trị, giảm nguy cơ tử vong và di chứng cho người bệnh đột quỵ.

Bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh nhân đột quỵ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: MAI THANH

Ngày 1-11, tại Hà Nội, Hội Đột quỵ Việt Nam tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế về đột quỵ năm 2026, với nhiều báo cáo về các phương pháp điều trị mới, rút ngắn thời gian cấp cứu và nâng cao hiệu quả phục hồi sau đột quỵ.

Một trong những tiến bộ đáng chú ý là mở rộng cơ hội can thiệp lấy huyết khối cho người bệnh nhồi máu não cấp trong khoảng 6-24 giờ sau khởi phát. Nghiên cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên 99 bệnh nhân cho thấy, tỷ lệ tái thông mạch máu thành công đạt 94,9%. Cùng đó, hơn một nửa người bệnh có khả năng sinh hoạt độc lập sau 90 ngày.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học quốc tế về đột quỵ năm 2026. Ảnh: THUÝ ANH

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, mạch máu được tái thông chưa đồng nghĩa người bệnh sẽ phục hồi tốt. Nghiên cứu tại Bệnh viện Bạch Mai với hơn 200 bệnh nhân cho thấy, dù 84% đạt tái tưới máu thành công, tỷ lệ tái thông nhưng không đạt kết quả phục hồi chức năng như mong muốn vẫn cao.

Theo PGS-TS Võ Hồng Khôi, Trung tâm Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai), khoảng 75% bệnh nhân đột quỵ cấp có tăng huyết áp khi nhập viện. Kiểm soát huyết áp phù hợp với từng thể đột quỵ là một trong những yếu tố quan trọng giúp hạn chế tổn thương não và cải thiện kết quả điều trị.

Tại TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận hiệu quả từ ứng dụng công nghệ số trong tổ chức cấp cứu đột quỵ. Qua đánh giá hơn 2.100 lượt người bệnh, thời gian từ khi nhập viện đến chụp CT giảm từ 37 phút xuống còn 17,6 phút. Thời gian đến chụp CT mạch máu cũng giảm từ 86 phút xuống còn 47,3 phút. Việc rút ngắn thời gian xử trí giúp người bệnh có thêm cơ hội được điều trị kịp thời.

Sau giai đoạn cấp cứu, phục hồi chức năng cũng được xác định là khâu quan trọng. Các báo cáo tại hội nghị nhấn mạnh vai trò của tập luyện phù hợp, đặc biệt trong những tháng đầu sau đột quỵ, nhằm cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

Theo các chuyên gia, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời giúp tăng cơ hội điều trị, hạn chế tử vong và di chứng. Người dân cần lưu ý các biểu hiện như chóng mặt, ngã không rõ nguyên nhân hoặc đau đầu dữ dội. Người bệnh cần được phục hồi chức năng phù hợp ngay sau khi cấp cứu để cải thiện khả năng vận động và sinh hoạt hàng ngày.

PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng làm Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam Ngày 31-10, tại Hà Nội, Đại hội Hội Đột quỵ Việt Nam nhiệm kỳ IV (2026-2031) đã bầu PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115, làm Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam nhiệm kỳ mới. PGS-TS Nguyễn Huy Thắng làm Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam Ông Nguyễn Huy Thắng tốt nghiệp Đại học Y Dược TPHCM năm 1993, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Thần kinh năm 2012 và có nhiều năm gắn bó với công tác điều trị, nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành đột quỵ. PGS-TS-BS Nguyễn Huy Thắng có nhiều đóng góp trong điều trị, đào tạo và phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ tại Việt Nam. Năm 2021, ông trở thành bác sĩ Việt Nam đầu tiên được Hội Đột quỵ Thế giới trao giải thưởng cống hiến.

NGỌC DUNG