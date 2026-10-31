Ngày 31-10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Khoa học năm 2026 với chủ đề “Cập nhật tiến bộ y khoa và tối ưu hóa điều trị: Từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng”.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học cùng lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng đến từ các bệnh viện, trường Đại học y khoa tại TPHCM.

Hội nghị có sự tham gia của đông đảo chuyên gia, nhà khoa học cùng lực lượng y bác sĩ, điều dưỡng đến từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Y tế Công cộng…

BS.CK2. Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, BS.CK2. Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu nhấn mạnh, trong bối cảnh nền y học hiện đại đang phát triển mạnh mẽ, những tiến bộ về khoa học công nghệ, phương pháp chẩn đoán và điều trị đã mở ra nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng dịch vụ y tế.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Với hội nghị khoa học “Cập nhật tiến bộ y khoa và tối ưu hóa điều trị: Từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng”, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu mong muốn gắn kết hoạt động nghiên cứu với thực tiễn khám, chữa bệnh.

“Hội nghị là diễn đàn học thuật có ý nghĩa thiết thực, là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ nhân viên y tế gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu và cập nhật những kiến thức chuyên môn mới”, BS.CK2. Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho hay.

BSNT.CKI. Trần Tuấn Kiệt báo cáo đề tài In 3D trong chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu - Ứng dụng bước đầu và tương lai.

Hội nghị diễn ra sôi nổi với Phiên toàn thể, Phiên Bác sĩ và Phiên Điều dưỡng. Tại Phiên toàn thể, các chuyên gia, bác sĩ trình bày nhiều đề tài chuyên sâu như: Hồi sức huyết động trong sốc nhiễm khuẩn; Ứng dụng công nghệ In 3D trong chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu...

Các báo cáo viên tham gia hội thảo.

Phiên Bác sĩ cũng mang đến những đề tài thiết thực như: Vai trò của CTscan và MRI trong chẩn đoán, tối ưu hóa điều trị đột quỵ nhồi máu não cấp; Nội soi điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa cùng các giải pháp tối ưu hóa quản lý bệnh mãn tính như COPD và Đái tháo đường típ 2…

Trong khi đó, Phiên Điều dưỡng tập trung vào các sáng kiến nâng cao chất lượng chăm sóc như Sáng kiến Giá treo tay nắn xương, bó bột chuyên dùng hay thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên và một số yếu tố ảnh hưởng của điều dưỡng; khảo sát đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả chăm sóc điều trị các biến chứng ở bệnh nhân đột quỵ não…

KHÁNH CHI