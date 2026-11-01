Quy định mới về tiếp nhận, điều phối cấp cứu ngoại viện qua đầu số 113

Từ ngày 1-11, thông tin đề nghị hỗ trợ y tế qua đầu số 113 được chuyển đến nhân viên y tế để phân loại, điều phối lực lượng cấp cứu và phối hợp với cơ sở tiếp nhận người bệnh.

Người dân gọi cấp cứu ngoại viện qua đầu số 113. Ảnh minh họa

Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 42/2026/TT-BYT quy định tiếp nhận thông tin và quy trình cấp cứu ngoại viện, có hiệu lực từ ngày 1-11-2026. Theo đó, mọi thông tin đề nghị hỗ trợ y tế qua đầu số 113 phải được phân nhánh đến nhân viên y tế trực tổng đài tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Nhân viên y tế trực tổng đài có trách nhiệm trao đổi với người đề nghị hỗ trợ, phân loại tình trạng người bệnh, người bị nạn và điều động cơ sở cấp cứu ngoại viện phù hợp. Việc điều phối ưu tiên cơ sở có khả năng tiếp cận hiện trường nhanh, đồng thời phối hợp với kíp cấp cứu lựa chọn cơ sở tiếp nhận phù hợp với tình trạng người bệnh.

Sau khi nhận lệnh điều động, kíp cấp cứu ngoại viện phải nhanh chóng đến hiện trường, thực hiện sơ cứu, cấp cứu và các biện pháp chuyên môn phù hợp.

Nhân viên y tế đưa người bệnh vào khu vực cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: NGỌC DUNG

Căn cứ tình trạng người bệnh, kíp cấp cứu lựa chọn, thông báo cho cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị tiếp nhận, đồng thời cập nhật thông tin với tổng đài 113.

Thông tư yêu cầu các cơ sở cấp cứu ngoại viện tổ chức tiếp nhận thông tin 24/24 giờ, bảo đảm nhân lực, phương tiện, thuốc, thiết bị y tế và hệ thống thông tin phục vụ cấp cứu. Xe cứu thương phải được lắp đặt thiết bị định vị và kết nối dữ liệu với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, thành phố.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận người bệnh, thông tư quy định phải tổ chức bộ phận tiếp nhận thông tin cấp cứu 24/24 giờ, chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, thuốc, thiết bị y tế và các điều kiện cần thiết. Nếu không thể tiếp nhận người bệnh theo lệnh điều động, phải thông báo cho tổng đài 113.

UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai, bố trí nguồn lực, phương tiện và thiết bị phục vụ hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Theo lộ trình, trước ngày 1-1-2027, địa phương phải hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các cơ sở cấp cứu ngoại viện và phương tiện đủ điều kiện tham gia hệ thống. Trước ngày 1-7-2027, phải hoàn thành danh sách nhân viên y tế trực tổng đài 113, đồng thời đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phương tiện và thiết bị cần thiết.

Theo quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10-8-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu đưa nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc vào vận hành từ năm 2027, kết nối với nền tảng tích hợp các đầu số dịch vụ khẩn cấp 113, 114 và 115 do Bộ Công an xây dựng.

Trước đó, tại hội thảo về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện do Bộ Y tế tổ chức, đại diện Bộ Công an cho biết phương án tích hợp ba đầu số khẩn cấp 113, 114 và 115 thành một đầu số chung là 113 đang được xây dựng, dự kiến ra mắt trong quý 3-2027.

NGỌC DUNG