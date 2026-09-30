Cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên thứ 3, vốn hóa "bốc hơi" 29.700 tỷ đồng

Cửa hàng PNJ tại TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 30-9 ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 liên tục với thanh khoản thấp. Trên thị trường, hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm.

Trong đó, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm kịch sàn phiên thứ 3 liên tiếp, xuống còn 26.600 đồng/cổ phiếu, dư bán giá sàn hơn 26.600 cổ phiếu nhưng trắng bên mua. Với thị giá 26.600 đồng/cổ phiếu, vốn hóa PNJ hiện còn khoảng 13.600 tỷ đồng, giảm 68,6% so với mức đỉnh 84.600 đồng/cổ phiếu hồi cuối tháng 1-2026. Nếu tính theo số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay, vốn hóa của PNJ đã giảm khoảng 29.700 tỷ đồng, so với vùng đỉnh.

Cổ phiếu PNJ nối dài chuỗi giảm mạnh khi doanh nghiệp vừa bổ sung 2 nội dung quan trọng vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức ngày 21-10. Theo đó, PNJ dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu và hoàn nhập tối đa 4.600 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đáng chú ý, quy mô đợt phát hành tối đa lên tới 550 triệu cổ phiếu, lớn hơn cả số cổ phiếu PNJ đang lưu hành là 511 triệu cổ phiếu. Nếu được phân phối toàn bộ, đây sẽ là thương vụ làm thay đổi đáng kể "bức tranh" cổ đông PNJ, đồng thời có thể tạo ra biến động về quyền biểu quyết và cơ cấu HĐQT sau phát hành.

Về thị trường chung, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng góp phần giúp VN-Index đỡ giảm sâu hơn: GEE tăng 5,14%, VPB tăng 1,96%, FRT tăng 3,52%, LPB tăng 1,15%, POW tăng 2,36%, FRT tăng 3,52%...

Khối ngoại cũng bán ròng phiên thứ 5 trên toàn thị trường với tổng giá trị bán ròng hơn 623,4 tỷ đồng, riêng sàn HOSE bị bán ròng đến 890,3 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 5 trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 9,11 điểm (0,51%) còn 1.768,62 điểm với 129 mã tăng, 178 mã giảm và 68 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,73 điểm (0,64%) lên 271,64 điểm với 54 mã tăng, 60 mã giảm và 68 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE hơn 15.200 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX thì tổng giá trị giao dịch khoảng hơn 15.800 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với phiên trước.

NHUNG NGUYỄN