PNJ điều chỉnh chính sách thu đổi vàng, kim cương

Từ ngày 30-9-2026, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) áp dụng chính sách mới thu đổi sản phẩm, trong đó rút ngắn thời gian thanh toán tiền mặt đối với một số nhóm hàng và mở rộng điều kiện chuyển đổi sản phẩm trên toàn hệ thống.

Khách hàng mua trang sức tại cửa hàng PNJ TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo chính sách mới, PNJ phân loại sản phẩm thành 5 nhóm. Nhóm 1 gồm vàng miếng SJC, nhẫn khoen, Vàng Phúc Lộc Tài và Vàng Kim Bảo; Nhóm 2 gồm trang sức 22-24K và quà tặng sưu tầm; Nhóm 3 gồm dây chuyền, trang sức không gắn đá, trang sức công nghệ Ý và trang sức CZ/ECZ/đá tổng hợp. Nhóm 4 gồm trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu và ngọc trai; Nhóm 5 là kim cương rời.

Chính sách thu đổi sản phẩm của PNJ từ ngày 30-9

Đối với giao dịch chuyển đổi, khách hàng có thể thực hiện tại tất cả cửa hàng PNJ trên toàn quốc.

PNJ cho biết, đây là một trong các giải pháp được triển khai song song với quá trình tăng cường nguồn lực tài chính và tái thiết hoạt động của PNJ. Trước đó, gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đã giải ngân khoảng 700 tỷ đồng trong khoản vay dành cho PNJ, nhằm bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguyên liệu cho các giai đoạn kinh doanh cao điểm.

NHUNG NGUYỄN