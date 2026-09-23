Có trường hợp nhân viên chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ký nhận thay người hưởng

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm soát việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, đồng thời rà soát thông tin người hưởng. Tính đến tháng 8, còn gần 948.000 trường hợp chưa khớp hoặc chưa cập nhật thông tin căn cước công dân.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3741/BHXH-TCKT về việc chấn chỉnh một số tồn tại trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện.

Nhân viên bưu điện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Ảnh: Vietnampost

Rà soát người hưởng, xác minh thông tin

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số điểm chi trả còn hạn chế về cơ sở vật chất; việc kiểm soát ủy quyền chưa chặt chẽ; một số nơi chưa lưu đầy đủ chữ ký mẫu, hình ảnh của người hưởng, người được ủy quyền hoặc chưa đối chiếu đầy đủ khi chi trả. Có trường hợp nhân viên chi trả kết hợp bán hàng, thu nợ, ký nhận thay người hưởng.

Công tác rà soát, cập nhật biến động người hưởng tại một số địa bàn chưa kịp thời. Việc phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và bưu điện trong xử lý vướng mắc, kiểm tra, chấn chỉnh còn có nơi chưa thường xuyên.

Trong năm 2025, cả nước có gần 12.450 trường hợp phải thu hồi số tiền hưởng sai do bưu điện báo giảm chậm. Tính đến tháng 8, còn gần 948.000 người hưởng có thông tin chưa khớp với thông tin trên căn cước công dân hoặc chưa cập nhật số căn cước công dân.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố tuân thủ đầy đủ quy trình chi trả và quản lý người hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát cơ quan bưu điện, kịp thời khắc phục các tồn tại được phát hiện.

Việc thanh toán, quyết toán với cơ quan bưu điện chỉ thực hiện đối với khối lượng công việc thực tế hoàn thành, đúng quy trình và chất lượng. Các khoản phải thu, phải trả đối với người hưởng và cơ quan bưu điện phải được hạch toán đầy đủ, kịp thời. Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện trên địa bàn.

Kiểm soát việc nhận thay, chi trả bằng tiền mặt

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện đúng hợp đồng ủy quyền, nâng cao chất lượng chi trả và quản lý người hưởng.

Khi chi trả bằng tiền mặt, nhân viên bưu điện phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin ủy quyền, đối chiếu hình ảnh, chữ ký và tính hợp lệ của văn bản ủy quyền; không chi trả cho người nhận thay nếu không có văn bản ủy quyền hoặc văn bản đã hết hạn.

Nhân viên chi trả không được ký thay, nhận hộ tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp; không được khấu trừ các khoản này để thu hồi nợ ngân hàng hoặc ép người hưởng sử dụng dịch vụ khác.

Người dân nhận lương hưu tại điểm chi trả

Nếu vi phạm hợp đồng dẫn đến chi trả sai, bưu điện phải hoàn trả số tiền chi sai và tiền lãi phát sinh cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong 2 ngày làm việc, kể từ khi phát hiện; đồng thời hoàn trả chi phí chi trả và quản lý người hưởng đã được thanh toán.

Cơ quan bưu điện phải quản lý đầy đủ thông tin người hưởng, người được ủy quyền, lưu chữ ký và hình ảnh theo quy định; trước khi hết hạn ủy quyền 2 tháng phải thông báo và hướng dẫn người hưởng, người được ủy quyền lập văn bản ủy quyền theo quy định.

Việc rà soát, cập nhật thông tin cần tập trung vào người cao tuổi, người ủy quyền nhận thay trong thời gian dài, người nhiều tháng chưa nhận tiền hoặc không có mặt tại nơi cư trú.

Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng phải được kiểm tra trực tiếp tại nơi cư trú ít nhất một lần/năm, đặc biệt người trên 80 tuổi, người ốm đau, không có khả năng đi lại và người mất năng lực hành vi dân sự.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền để người hưởng và thân nhân thông báo kịp thời khi có thay đổi liên quan điều kiện hưởng; khuyến khích nhận tiền qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

NGUYÊN AN