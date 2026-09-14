Lao động - An sinh

An sinh xã hội

Chủ hộ kinh doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở xuống chưa phải đóng BHXH bắt buộc

SGGP

Giáo viên mở trung tâm dạy học, đăng ký làm chủ hộ kinh doanh có phải đóng BHXH bắt buộc? Theo BHXH Việt Nam, việc tham gia BHXH phụ thuộc vào mức doanh thu kê khai.

Hướng dẫn làm thủ tục về bảo hiểm xã hội
Hướng dẫn làm thủ tục về bảo hiểm xã hội

Ông T.T.N. là giáo viên tự do, đăng ký làm chủ hộ kinh doanh, chuyên dạy năng khiếu cho học sinh cấp 2, doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

Ông N. thắc mắc trường hợp của mình có thuộc diện tham gia (bảo hiểm xã hội) BHXH bắt buộc hay có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết, theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2025, chủ hộ của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

ho-tro-2.jpg
Hướng dẫn người dân làm thủ tục tham gia BHXH. Ảnh: VŨ QUÂN

Chủ hộ có thể đăng ký, nộp hồ sơ tham gia BHXH thông qua hộ kinh doanh hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2026, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có sự thay đổi. Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, tất cả hộ kinh doanh phải kê khai doanh thu với cơ quan thuế.

Theo đó, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, đồng thời thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với hộ kinh doanh tự xác định doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo.

BHXH Việt Nam cho biết, với trường hợp chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, hiện chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Người này có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, qua đó được hưởng các chế độ trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất khi đáp ứng đủ điều kiện.

Theo quy định, từ ngày 1-7-2029, các chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh còn lại sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tin liên quan
NGỌC DUNG

Từ khóa

BHXH bắt buộc chủ hộ hộ kinh doanh doanh thu bảo hiểm xã hội BHXH

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn