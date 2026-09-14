Chủ hộ kinh doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở xuống chưa phải đóng BHXH bắt buộc

Giáo viên mở trung tâm dạy học, đăng ký làm chủ hộ kinh doanh có phải đóng BHXH bắt buộc? Theo BHXH Việt Nam, việc tham gia BHXH phụ thuộc vào mức doanh thu kê khai.

Hướng dẫn làm thủ tục về bảo hiểm xã hội

Ông T.T.N. là giáo viên tự do, đăng ký làm chủ hộ kinh doanh, chuyên dạy năng khiếu cho học sinh cấp 2, doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm.

Ông N. thắc mắc trường hợp của mình có thuộc diện tham gia (bảo hiểm xã hội) BHXH bắt buộc hay có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam cho biết, theo Luật BHXH năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2025, chủ hộ của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục tham gia BHXH. Ảnh: VŨ QUÂN

Chủ hộ có thể đăng ký, nộp hồ sơ tham gia BHXH thông qua hộ kinh doanh hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH.

Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2026, quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có sự thay đổi. Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, tất cả hộ kinh doanh phải kê khai doanh thu với cơ quan thuế.

Theo đó, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, đồng thời thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với hộ kinh doanh tự xác định doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, hộ kinh doanh phải thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm với cơ quan thuế chậm nhất ngày 31-1 của năm dương lịch tiếp theo.

BHXH Việt Nam cho biết, với trường hợp chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống, hiện chưa thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Người này có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, qua đó được hưởng các chế độ trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất khi đáp ứng đủ điều kiện.

Theo quy định, từ ngày 1-7-2029, các chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh còn lại sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

NGỌC DUNG