Dự án hóa dầu Long Sơn sẽ tái khởi động vào quý 2-2027

Ngày 11-11, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) thông tin, đang đẩy nhanh triển khai Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane trị giá 500 triệu USD, đồng thời kích hoạt chương trình bảo dưỡng tổng thể “xanh” để sẵn sàng khởi động lại hoạt động sản xuất vào quý 2-2027.

Trước đó, LSP đã chủ động tạm dừng vận hành từ cuối tháng 5-2026 do nguồn cung nguyên liệu từ khu vực Trung Đông bị gián đoạn vì biến động địa chính trị.

Dự án LSPE trị giá 500 triệu USD. Ảnh: THÀNH HUY

Theo kế hoạch, sau khi tái khởi động an toàn trong quý 2-2027, LSP sẽ đưa khí Ethane nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào dây chuyền sản xuất, từng bước nâng công suất và hoàn tất chạy thử vào cuối quý 3-2027, rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với dự kiến ban đầu. LSP là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên có công suất thiết kế 1,4 triệu tấn hạt nhựa polyolefin/năm.

THÀNH HUY