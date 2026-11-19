Ngày 19-11, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư TPHCM - Singapore năm 2026 do UBND TPHCM chủ trì, lãnh đạo TPHCM mời gọi doanh nghiệp Singapore đầu tư vào 3 lĩnh vực chiến lược gồm logistics, công nghệ cao và tài chính.

Giới thiệu tiềm năng đầu tư, ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), cho biết sau hợp nhất, thành phố hình thành không gian kinh tế kết nối trung tâm tài chính, dịch vụ với các khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và logistics. Đến tháng 10-2026, TPHCM có 22.036 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký khoảng 157,4 tỷ USD.

Trong đó, Singapore dẫn đầu về đầu tư nước ngoài tại TPHCM với 2.815 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 25,28 tỷ USD tính đến tháng 9-2026. Thành phố cũng đã thống nhất về nguyên tắc để Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) nghiên cứu phát triển thêm các khu công nghiệp xanh, thông minh tại Vũng Tàu.

TPHCM mời gọi doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển và logistics, gắn kết sản xuất với kho vận, phân phối và xuất khẩu. Các dự án trọng điểm như Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô khoảng 571ha, Bến cảng tổng hợp Long Sơn dự kiến đầu tư 12.000 tỷ đồng, cùng hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải.

Đại biểu trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư tại khu vực trưng bày bên lề hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và sản xuất tiên tiến, gắn với nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển nhà cung ứng trong nước. Trong lĩnh vực tài chính, ông Phạm Quang Nhật mời gọi ngân hàng, quỹ đầu tư Singapore tham gia Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, tập trung tài chính thương mại, quản lý tài sản và tài chính xanh.

Đánh giá triển vọng hợp tác, ông Pang Te Cheng, Tổng Lãnh sự Singapore tại TPHCM, xác định bốn hướng có nhiều tiềm năng gồm hạ tầng số và AI, năng lượng xanh, đổi mới sáng tạo gắn với phát triển nhân tài, tài chính và logistics. Hợp tác không chỉ dừng ở nguồn vốn mà cần kết nối công nghệ, chuyên môn và nhân lực chất lượng cao.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Wesley Chua, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham), cho rằng TPHCM có lợi thế hình thành hệ sinh thái đầu tư kết nối công nghiệp, thương mại và cảng biển. Tuy nhiên, để doanh nghiệp quyết định đầu tư dài hạn, cần minh bạch thông tin, phối hợp đồng bộ và bảo đảm điều kiện hạ tầng, đặc biệt là nguồn điện, kết nối số, nhân lực và thủ tục đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH XUÂN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, nhấn mạnh thành phố mong muốn các nhà đầu tư Singapore lựa chọn những dự án phù hợp với định hướng phát triển, có phương án tài chính rõ ràng, xác định được nguồn thu, thời gian hoàn vốn và khả năng triển khai. Thành phố ưu tiên hợp tác thực chất, gắn thu hút vốn với chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất và giảm chi phí chuỗi cung ứng, qua đó tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số.

MINH XUÂN