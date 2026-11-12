Chấp thuận VSIP đầu tư dự án hạ tầng 3.525 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Ngày 12-11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình ký Quyết định số 5202/QĐ-UBND chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng, tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng (tương đương khoảng 132,89 triệu USD). Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn đầu tư). Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác là 2.820 tỷ đồng (chiếm 80%). Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Việc chính thức chấp thuận nhà đầu tư chiến lược cho phân khu chức năng tại vị trí số 7 (địa bàn xã Hòa Vang) là bước cụ thể hóa quan trọng trong tiến trình xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Quyết định đó cũng tạo động lực mới trong hoạt động thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho thành phố.

Vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 401ha, thuộc xã Hòa Vang, là khu phức hợp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung viện nghiên cứu, trung tâm phát triển công nghệ, khởi nghiệp và có tiện ích đặc thù. Trong đó, điều chỉnh 195ha đất cây xanh chuyên đề, 45ha đất trung tâm thể dục thể thao, 71ha đất nông nghiệp, 5ha đất đơn vị ở, 36ha đất ở làng xóm, 8ha đất cây xanh chuyên dụng, 9ha đất cây xanh công cộng cấp đô thị, 26ha đất mặt nước thành đất khu thương mại tự do. Giữ nguyên 6ha đất giao thông.

NGUYÊN KHÔI