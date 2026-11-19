Ngày 19-11, Đoàn công tác của Thành ủy, UBND TP Đồng Nai đã có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về công tác chuẩn bị đưa sân bay Long Thành vào khai thác.

Theo ACV, sân bay Long Thành dự kiến chính thức khai thác thương mại từ 0 giờ ngày 24-12-2026. Kế hoạch khai thác được chia thành 3 giai đoạn, tăng dần quy mô. Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 24-12-2026 đến hết tháng 3-2027; giai đoạn 2 từ tháng 4 đến tháng 10-2027; giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 10-2027, tương ứng lịch bay mùa Đông 2027.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác TP Đồng Nai và ACV

Trong giai đoạn đầu, ACV đưa vào khai thác khu vực cánh Tây và trung tâm nhà ga hành khách T1, với sản lượng ban đầu khoảng 6-10% công suất thiết kế, tương ứng 20-30 chuyến bay/ngày. Tần suất đăng ký tối đa là 366 chuyến/tuần. Sân bay ưu tiên phục vụ các đường bay nội địa và đường bay quốc tế chặng ngắn đã được các hãng hàng không đăng ký.

Bên trong nhà ga sân bay Long Thành

Để chuẩn bị vận hành, ACV đề xuất các nội dung phối hợp trọng tâm với TP Đồng Nai gồm: Tổ chức giao thông kết nối ngoại cảng và vận tải hành khách; bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, quản lý tĩnh không; phối hợp công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và kiểm dịch.

Dự án đường 25C kết nối đến sân bay Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ

Về hạ tầng giao thông, đại diện UBND TP Đồng Nai cho biết, các dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - TPHCM đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12-2026. Đối với các tuyến đường 25B, 25C, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ, đưa vào khai thác cùng thời điểm sân bay Long Thành vận hành. Sở Xây dựng cũng đã ban hành kế hoạch hoàn thiện kết nối các tuyến cao tốc và tổ chức giao thông phục vụ sân bay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Võ Tấn Đức đề nghị ACV báo cáo cụ thể mức độ sẵn sàng đưa sân bay vào khai thác, phương án tổ chức khai thác, vận hành. Đồng thời, xác định rõ cơ chế phối hợp giữa ACV với chính quyền thành phố, các lực lượng chức năng và địa phương. Khi phát sinh sự cố phải có đầu mối tiếp nhận, xử lý ngay, không để xảy ra tình trạng bị động, lúng túng.

PHÚ NGÂN