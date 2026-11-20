Trong tổng số 77 dự án trên Hệ thống 751 của tỉnh Cà Mau, đến nay có 33 dự án được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đủ điều kiện chuyển sang nhóm 1 để tiếp tục triển khai theo quy định.

Ngày 20-11, tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Cà Mau, ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, thông tin về công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong tổng số 77 dự án trên Hệ thống 751 (hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia theo dõi các dự án đầu tư, dự án đất đai tồn đọng, kéo dài), đến nay có 33 dự án không còn khó khăn, vướng mắc, đủ điều kiện đưa ra khỏi hệ thống và được chuyển sang nhóm 1 để tiếp tục theo dõi, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Các dự án sau khi được tháo gỡ vướng mắc đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, hướng đến hoàn thành, đưa vào hoạt động, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 tổ chức động thổ ngày 1-7-2026 sau khi được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh đó, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đề xuất chuyển 4 dự án từ nhóm 5 sang nhóm 4 do có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết của địa phương, liên quan đến quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường không đúng thẩm quyền.

Các dự án gồm: Trường Mẫu giáo tư thục Tuổi Hồng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính tỉnh; khu dân cư Bắc Trần Huỳnh và khu Trung tâm Thương mại Bạc Liêu.

Thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trên Hệ thống 751. Đối với các dự án đang được thanh tra, kiểm tra nhưng chưa có kết luận chính thức, sở sẽ phối hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành kết luận theo quy định, làm cơ sở triển khai các bước xử lý tiếp theo đối với từng dự án.

TẤN THÁI