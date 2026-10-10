Công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 liên tục 7 ngày

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày liên tục, từ ngày 4-2 đến hết ngày 10-2; nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, từ ngày 2-9 đến hết ngày 5-9.

Lịch nghỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi tắt là công chức, viên chức).

Cụ thể, dịp Tết Nguyên đán 2027, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ tết, công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày.

Như vậy, kỳ nghỉ kéo dài từ thứ năm, ngày 4-2-2027 (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ tư, ngày 10-2-2027 (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Các bạn trẻ tham quan vườn hoa tại ga Ba Son, phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dịp Quốc khánh năm 2027, công chức, viên chức nghỉ ngày 2-9 và ngày liền kề sau đó là 3-9. Cộng với 2 ngày nghỉ hằng tuần, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 2-9 đến hết chủ nhật, ngày 5-9-2027.

Bộ Nội vụ yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí bộ phận làm việc hợp lý, bảo đảm giải quyết công việc liên tục, phục vụ tổ chức và người dân; cử công chức, viên chức ứng trực để xử lý công việc đột xuất.

Đối với người lao động ngoài nhóm nêu trên, người sử dụng lao động căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn một trong 3 phương án nghỉ Tết Nguyên đán:

- Nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi.

- Nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi.

- Nghỉ 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Phương án phải bảo đảm số ngày nghỉ không thấp hơn quy định tại điểm b khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động chuẩn bị đón tết và phù hợp thực tế doanh nghiệp.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán và lễ Quốc khánh 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng thời gian nghỉ như phương án đối với công chức, viên chức.

ĐỖ TRUNG