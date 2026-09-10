Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trương Thị Bích Vân

Sáng 10-9, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Trương Thị Bích Vân (Trương Thị Bỉnh), nguyên Trưởng Phòng Bảo vệ bà mẹ trẻ em TP Huế, đảng viên Chi bộ khu phố 1, Đảng bộ phường Nhiêu Lộc.

Đồng chí Trương Thị Bích Vân được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt ngày 2-9-2026. Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi, trò chuyện cùng người thân của đồng chí Trương Thị Bích Vân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông bày tỏ sự trân trọng đối với chặng đường 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng và những đóng góp của đồng chí Trương Thị Bích Vân trong quá trình công tác, cống hiến cho cách mạng. Đồng chí Đặng Minh Thông chúc đồng chí Trương Thị Bích Vân sống khỏe bên gia đình; đồng thời mong đồng chí tiếp tục là nguồn động viên của các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đồng chí Đặng Minh Thông khẳng định cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo các đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Đồng chí Đặng Minh Thông trao Quyết định về việc tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho gia đình đồng chí Trương Thị Bích Vân

Gia đình đồng chí Trương Thị Bích Vân cám ơn sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo thành phố. Đây là niềm vinh dự, tự hào và nguồn động viên rất lớn đối với đồng chí Trương Thị Bích Vân và gia đình.

Đồng chí Trương Thị Bích Vân (Trương Thị Bỉnh) sinh năm 1931. Trong quá trình công tác, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Hiệu trưởng Trường Bổ túc nghiệp vụ Cục Công trình 2, Phó Phòng Y tế - Đời sống Cục Công trình 2. Sau năm 1975, đồng chí chuyển về công tác tại UBND thành phố Huế. Từ tháng 4-1977 giữ chức Trưởng phòng Bảo vệ bà mẹ trẻ em thành phố Huế đến khi về hưu.

CẨM NƯƠNG