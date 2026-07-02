Chính trị

Đối ngoại

Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Brazil tại Việt Nam

SGGPO

Ngày 2-7, thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Farani.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Huân chương Hữu nghị tặng Ngài Marco Farani, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam. Ảnh: THANH HÀ
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Huân chương Hữu nghị tặng Ngài Marco Farani, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam. Ảnh: THANH HÀ

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chúc mừng Đại sứ Marco Farani được trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Brazil.

1000027670.jpg
Lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Farani. Ảnh: THANH HÀ

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ, trên cương vị Đại sứ Brazil tại Việt Nam, Đại sứ Marco Farani đã có nhiều đóng góp thiết thực vào việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, kết nối các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Đại sứ đã góp phần nâng cấp quan hệ Việt Nam - Brazil lên Đối tác Chiến lược, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị, Đại sứ Marco Farani trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành cho cá nhân Đại sứ phần thưởng cao quý này.

Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam, ủng hộ và đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang Huân chương Hữu nghị Ngài Marco Farani Đại sứ Brasil

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn