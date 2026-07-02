Trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Brazil tại Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang trao Huân chương Hữu nghị tặng Ngài Marco Farani, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam. Ảnh: THANH HÀ

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang chúc mừng Đại sứ Marco Farani được trao tặng Huân chương Hữu nghị, phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam. Đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp tích cực, hiệu quả của Đại sứ trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Brazil.

Lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam Marco Farani. Ảnh: THANH HÀ

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang bày tỏ, trên cương vị Đại sứ Brazil tại Việt Nam, Đại sứ Marco Farani đã có nhiều đóng góp thiết thực vào việc tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, kết nối các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Đặc biệt, Đại sứ đã góp phần nâng cấp quan hệ Việt Nam - Brazil lên Đối tác Chiến lược, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bày tỏ xúc động và vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị, Đại sứ Marco Farani trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam đã dành cho cá nhân Đại sứ phần thưởng cao quý này.

Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục gắn bó với Việt Nam, ủng hộ và đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

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