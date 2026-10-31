Cứu thuyền viên tàu Nhật Bản bị nhồi máu cơ tim

Rạng sáng 31-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 đưa một thuyền viên nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trên tàu hàng quốc tế vào bờ cấp cứu.

Đưa thuyền viên bị nạn vào bờ an toàn. Ảnh: THÀNH HUY

Trước đó, lúc 9 giờ 20 ngày 30-10, đơn vị tiếp nhận tín hiệu cấp cứu khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADER (quốc tịch Nhật Bản, số IMO 9477921) khi đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển Việt Nam. Một thuyền viên trên tàu xuất hiện triệu chứng đau ngực trái dữ dội, kéo dài, kèm khó thở, đau đầu và phải hỗ trợ thở oxy.

Đơn vị tư vấn y tế quốc tế International SOS chẩn đoán bệnh nhân nghi mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS), có nguy cơ cao nhồi máu cơ tim cấp tính, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp y tế chuyên sâu kịp thời. Thuyền trưởng tàu DEMETER LEADER phát tín hiệu đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ đưa bệnh nhân vào bờ khẩn cấp.

Lực lượng cứu nạn chăm sóc cho thuyền viên bị nạn. Ảnh: THÀNH HUY

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm đã kết nối hệ thống thông tin duyên hải, hướng dẫn thuyền viên trên tàu thực hiện các bước sơ cứu ban đầu nhằm ổn định huyết động bệnh nhân. Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 272 thường trực tại TPHCM cùng kíp 2 bác sĩ lập tức xuất phát ra hiện trường tiếp cận tàu.

Thuyền viên được đưa lên xe cứu thương chuyển vào bệnh viện điều trị. Ảnh: THÀNH HUY

Đến 3 giờ 21 ngày 31-10, tàu SAR 272 đã đưa bệnh nhân về cầu cảng Trung tâm tại TPHCM và chuyển đến bệnh viện điều trị chuyên sâu.

Tin liên quan Kịp thời cứu ngư dân gặp nạn, hỗ trợ tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Cửa Việt

THÀNH HUY