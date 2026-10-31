Dự báo giữa tháng 11, Nam bộ kết thúc mùa mưa

Các chuyên gia khí tượng nhận định hầu hết tỉnh, thành ở Nam bộ và Lâm Đồng sẽ kết thúc mùa mưa vào khoảng giữa tháng 11.

Mùa khô ở Nam bộ, trời sẽ giảm mưa, tăng nắng. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng giữa tháng 11, hầu hết các tỉnh và thành phố ở Nam bộ và Lâm Đồng sẽ kết thúc mùa mưa theo tiêu chuẩn khí tượng. Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, mùa mưa kết thúc khi lượng mưa giảm thấp, dưới 5mm trong ngày và tổng lượng mưa 10 ngày tiếp theo dưới 50mm. Sau đó, khu vực có ít nhất 5 ngày liên tiếp không mưa.

Trên thực tế, một số nơi ở Nam bộ và Lâm Đồng gần như đã kết thúc mùa mưa sớm từ giữa đến cuối tháng 10.

Giai đoạn này, gió mùa Đông Bắc hoạt động khá ổn định và chiếm ưu thế. Các nhiễu động gây mưa suy yếu dần.

Hôm nay, Nam bộ và cao nguyên Trung bộ ban ngày nắng mạnh, nhiệt độ 33-35 độ C.

Tuy nhiên, từ nay đến tuần đầu tháng 11, rãnh áp thấp xích đạo và gió Đông trên cao vẫn còn tồn tại. Nam bộ và Lâm Đồng còn mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to vào các buổi chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 31-10, TPHCM ban ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Mưa có thể xuất hiện từ đầu giờ chiều, tăng dần vào khoảng 14-17 giờ, sau đó giảm về tối. Khả năng mưa tại TPHCM là 68%.

PHÚC VĂN