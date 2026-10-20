Đà Nẵng chốt thời hạn doanh nghiệp kê khai chủ sở hữu hưởng lợi

Ngày 20-10, ông A Vô Tô Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng đã ký ban hành Công văn số 14848/STC-DN&DKKD gửi các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi.

Việc triển khai kê khai căn cứ theo Nghị định số 168/2025/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 296/2026/NĐ-CP) của Chính phủ, Công văn số 16558/BTC-DNTN ngày 16-10-2026 của Bộ Tài chính và Công văn số 3164/DNTN-GS ngày 7-10-2026 của Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp hoàn tất kê khai thông tin theo yêu cầu. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo quy định, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là một hoặc nhiều cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát cuối cùng trên thực tế đối với doanh nghiệp, không bao gồm cá nhân đại diện cho phần vốn nhà nước.

Nhằm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đồng thời giúp các đơn vị chủ động hoàn thiện pháp lý và hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ trong quá trình thực hiện các thủ tục sau này, Sở Tài chính TP Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương rà soát, đối chiếu thông tin đã kê khai và thực hiện thủ tục thông báo bổ sung, kê khai trên Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hạn chót hoàn thành việc bổ sung thông tin trước ngày 30-11-2026.

Thành phần hồ sơ bổ sung bao gồm Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Mẫu số 12 và Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 121/2026/TT-BTC ngày 21-8-2026 của Bộ Tài chính, kèm theo Giấy ủy quyền nếu có.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần giải đáp, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính TP Đà Nẵng (Tầng 6 - Trung tâm Hành chính thành phố, số 24 Trần Phú, phường Hải Châu; điện thoại 0236.3821755) để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

NGUYÊN KHÔI