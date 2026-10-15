Đà Nẵng miễn, giảm tiền thuê nhà cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp

Ngày 15- 10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 149/2026/QĐ-UBND, quy định chính sách miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng trên địa bàn.

TP Đà Nẵng sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các đối tượng ưu tiên là tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc được miễn tiền thuê nhà trong toàn bộ thời hạn thuê.

Đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, đáp ứng danh mục, tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, TP Đà Nẵng giảm tiền thuê nhà tương ứng 100% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, áp dụng trong toàn bộ thời gian thuê.

Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác đáp ứng điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, thuê nhà làm trụ sở, nhà kho, cửa hàng mua bán, trưng bày, giới thiệu sản phẩm phục vụ sản xuất, kinh doanh, được giảm tiền thuê nhà tương ứng 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà.

Chính sách giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà cũng áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định. Các doanh nghiệp thuộc nhóm này được thuê nhà theo phương thức niêm yết giá và thực hiện trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Việc miễn, giảm tiền thuê nhà được áp dụng cả đối với trường hợp gia hạn thời gian thuê.

XUÂN QUỲNH